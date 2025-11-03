OneXPlayer раскрывает сроки глобального запуска консоли OneXFly Apex

В ответ на GPD Win 5, компания OneXPlayer анонсировала в Китае портативную игровую консоль OneXFly Apex, функционирующую на основе процессора Ryzen AI Max+ 395. Создатели официально сообщили о глобальном выпуске данной портативной игровой приставки с AMD Strix Halo, запланированном на 9 ноября 2025 года. Информация о стоимости для зарубежных покупателей пока отсутствует.

Для желающих ознакомиться с обзором китайской версии, стоит отметить, что OneXFly Apex предлагается с процессорами Ryzen AI Max+ 395 и AI Max 385. В обеих версиях используется встроенная графика Radeon 8050S и Radeon 8060S соответственно, которые сейчас считаются самыми мощными интегрированными графическими решениями.

Новейшая портативная игровая консоль AMD Strix Halo оборудована 8-дюймовым дисплеем с адаптивной частотой обновления (VRR) и показателем в 120 Гц. А версия с жидкостным охлаждением способна выдерживать мощность до 120 Вт.