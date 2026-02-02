Ещё бы кто наладил производство морозоустойчивых тяговых аккумуляторов.

При всех своих преимуществах в виде приёмистости и акустическом комфорте при движении, есть у электромобилей ключевые недостатки, из-за которых их использование в России было и остаётся незначительным, а продажи новых электрокаров стремятся к погрешности относительно продаж традиционных автомобилей. Это неоправданно более высокая стоимость даже при условии субсидирования, значительное снижение запаса хода при отрицательных температурах «за бортом», а также чувствительность зарядных станций к холоду.

Может быть интересно

Источник изображения: «Ростех».

Первые две проблемы рано или поздно решатся в ходе эволюционных, а, может, даже и революционных процессов в электромобилестроении, а вот третью можно решить уже сейчас, чем госкорпорация «Ростех», собственно, и занимается. Как сообщила пресс-служба «Ростеха», входящее в её состав через холдинг «Росэлектроника» красноярское предприятие «НПП «Радиосвязь» наладило серийный выпуск морозоустойчивых, адаптированных под суровый сибирский климат зарядных станций для электромобилей. Добиться этого удалось не только утеплением и изоляцией силовых узлов станции от снега, пыли и влаги, но и внедрением в неё системы подогрева.

Из публикации госкорпорации следует, что такие зарядные станции способны обеспечивать скоростную зарядку электромобиля даже в «экстремальных климатических условиях». В «Ростехе», впрочем, не уточнили, что подразумевается под «экстремальными» климатическими условиями.

Проще говоря, пока неясно, насколько низкие температуры эта станция способна выдерживать. Вероятно, в конечном счёте многое всё равно будет упираться уже непосредственно в системы защиты тяговой батареи самого электромобиля, которые вряд ли позволят аккумулятору резко накапливать заряд при его критически низкой температуре.