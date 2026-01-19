Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Автостат»: продажи новых электромобилей в России в 2025 году сократились на 30%
Впрочем, они и так были на уровне погрешности относительно продаж традиционных автомобилей.

С продажами электромобилей в России дело пока никак не задаётся. Причин тому несколько: заведомо более высокая стоимость в сравнении с традиционными автомобилями, пока слабо развитая за пределами крупнейших мегаполисов зарядная инфраструктура, особенности климата и связанное с ними нежелание автолюбителей пересаживаться на «батарейки», а также, к счастью, отсутствие «обязаловки» со стороны государства.

В прошлом году к этим критериям добавилось также неподъёмно дорогое для большинства населения автомобильное кредитование на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, и к концу 2025-го мы подошли со статистикой, которую в масштабе глобальных продаж электромобилей можно без преувеличения назвать погрешностью. Так, за прошлый год, по данным агентства «Автостат», в России было продано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей, что на 30% меньше показателей 2024 года с 17,8 тысячами электромобилей.

Наиболее популярный электромобильный бренд в России — китайский Zeekr — потерял 61% продаж по сравнению с 2024 годом, но при этом сохранил первое место с 3 тысячами проданных в стране электрокаров. Что любопытно, продажи электромобилей российского бренда Evolute скакнули на 47%, достигнув 1,8 тысяч единиц, а во второй половине прошлого года на рынок ворвался калининградский «АмберАвто» с 1 126 проданными электромобилями модели A5. Пятёрку лидеров продаж при этом замыкают Avatr с 978 машинами и «Москвич» с 880 машинами.

Tesla, которую многие называют первопроходцем в современной электромобильной технике, по целому ряду причин, в том числе сугубо политических, расположилась только на 9 месте. Пригнать из-за рубежа новые электрокары компании Илона Маска в Россию согласились всего 449 человек.

#россия #технологии #техника #экономика #автомобили #электромобили #наука #транспорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Борис Субботин
12:26
Вроде, слышал, говорили о возможном проекте ВСМ Москва - Пекин. Или, тоже поняли, что в нём нет смысла, он экономики не целесообразен
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
Daniil Podzhary
12:25
Кто зарабатывал деньги - мог обновиться, а кто не зарабатывал - не мог. Например школьники или студенты, которым не плевать на учëбу или которые не могут работать по иным причинам. Откуда у них деньг...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
DANYNAFIG
12:21
Если амуде уронит существенно цены на видяхи то будут на коне а куртка под конём :D
Tom's Hardware: AMD обещает сдерживать цены на видеокарты для геймеров
Виктор Буров
12:20
О! Мою систему в точности собрал. Меня бы спросил - все на ней тащит. И VR тоже
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
RandomXP
12:19
Ну, если Трамп хочет, что бы потребители памяти в США платили за нее в 2 раза больше - это его дело конечно. А им придется, Микрон всю память не сделает))
США планируют ввести 100-процентные тарифы на импорт чипов памяти
RandomXP
12:14
Ктож ему выделит для этого производственные мощности и память?
Маск хочет разрабатывать процессоры быстрее NVIDIA и AMD создав самую массовую линейку чипов в мире
swr5
11:08
Что за чушь, годами работает и по крайней мере в стиме все игры играются.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Kenan Javaodov
10:53
Чувак который не может рекламу отключить пытался писать статью о том какая виндовс не хорошая.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Олег Питковский
10:41
Так поставь блокировку рекламы. Открой в Firefox, Edge, Vivalde или любом другом браузере, где можно поставить или включить блокировку рекламы.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Еркин Едигеев
10:15
Сокет 1150 сильно устаревший. У меня как временное решение плата Asus на 1151 с 4×ddr3 32gb и процессор i7 6700. Причем из всей системы был куплен проц и ссд. Плата (была неисправна)вместе с озу доста...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter