Впрочем, они и так были на уровне погрешности относительно продаж традиционных автомобилей.

С продажами электромобилей в России дело пока никак не задаётся. Причин тому несколько: заведомо более высокая стоимость в сравнении с традиционными автомобилями, пока слабо развитая за пределами крупнейших мегаполисов зарядная инфраструктура, особенности климата и связанное с ними нежелание автолюбителей пересаживаться на «батарейки», а также, к счастью, отсутствие «обязаловки» со стороны государства.

В прошлом году к этим критериям добавилось также неподъёмно дорогое для большинства населения автомобильное кредитование на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, и к концу 2025-го мы подошли со статистикой, которую в масштабе глобальных продаж электромобилей можно без преувеличения назвать погрешностью. Так, за прошлый год, по данным агентства «Автостат», в России было продано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей, что на 30% меньше показателей 2024 года с 17,8 тысячами электромобилей.

Наиболее популярный электромобильный бренд в России — китайский Zeekr — потерял 61% продаж по сравнению с 2024 годом, но при этом сохранил первое место с 3 тысячами проданных в стране электрокаров. Что любопытно, продажи электромобилей российского бренда Evolute скакнули на 47%, достигнув 1,8 тысяч единиц, а во второй половине прошлого года на рынок ворвался калининградский «АмберАвто» с 1 126 проданными электромобилями модели A5. Пятёрку лидеров продаж при этом замыкают Avatr с 978 машинами и «Москвич» с 880 машинами.

Tesla, которую многие называют первопроходцем в современной электромобильной технике, по целому ряду причин, в том числе сугубо политических, расположилась только на 9 месте. Пригнать из-за рубежа новые электрокары компании Илона Маска в Россию согласились всего 449 человек.