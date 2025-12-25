Собственно, примерно тогда должны начаться поставки серийных версий данных импортозамещённых лайнеров.

Сертификация нового самолёта всегда была длительным процессом, поскольку перед началом серийного производства необходимо на настоящих самолётах в полёте проверить каждый компонент, агрегат и узел, причём в разных режимах и условиях работы, включая выходящие за рамки привычной нормальной эксплуатации. Сертификационные полёты главной надежды отечественного гражданского авиастроения — МС-21 — идут уже несколько месяцев, но продолжаться они будут ещё примерно год, о чём сегодня сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, завершение сертификации МС-21 запланировано на конец 2026 года. Чуть раньше закончится сертификация импортозамещённого лайнера SJ-100 («Суперджет»), однако оба типа самолётов в их финальных версиях с полностью отечественной компонентной базой начнут передавать заказчикам в конце следующего года. Тогда же начнётся их коммерческая эксплуатация.

Напомним, что после событий 2022 года российским авиастроителям пришлось в авральном режиме работать над импортозамещением МС-21 и SJ-100. Итогом этой работы стало начало производства и сертификации двигателей ПД-8 и ПД-14, российской авионики, пневматических, электрических и гидравлических систем.