События в мире Михаил Андреев
Электромобили «Атом» начнут ездить по дорогам России уже грядущей весной
По крайней мере, так утверждает пресс-служба «КАМАЗа» со ссылкой на разработчиков данного проекта.

Проект «Атом», представляющий собой отечественный городской электромобиль субкомпактного класса, практически вплотную подобрался к своему полноценному запуску. По крайнейе мере, пресс-служба ПАО «КАМАЗ» со ссылкой на создателей электромобиля сообщила том, что он начнёт колесить по дорогам России уже грядущей весной 2026 года.

Электромобиль выполнен в соответствии с современными веяниями: в нём присутствует проекция приборной панели на лобовое стекло, а на рулевом колесе встроен сенсорный экран, позволяющий управлять бортовым компьютером и системами машины. При всём этом в «Атоме» представлен крайне минималистичный, если не сказать аскетичный интерьер: авторы проекта считают, что таков тренд в электромобилестроении. В реальности, конечно, это совсем не так, но отдадим эту логику на совесть разработчиков «Атома».

В тёплое время года на полном заряде «Атом» способен проехать до 500 километров. Зимой, когда температура опускается до 20 градусов ниже нуля, запас хода снижается на 30% — до 350 километров. Электрокар будет производиться в трёх вариантах: для частных покупателей, для такси и для использования в каршеринге. И что-то нам подсказывает, что востребованными будут в основном вторая и третья версии.

Будучи преимущественно городским жителем, данный электромобиль отличается небольшими размерами, позволяющими ему легче маневрировать по заставленным машинами дворам и с большей вероятностью находить себе парковочное место.

#россия #экономика #автомобили #электромобили #промышленность #транспорт #«атом»
