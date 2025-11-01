Происходит это уже практически каждый месяц.

В первый день последнего месяца осени Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», решила порадовать всех любителей авиации позитивным известием: в войска передана очередная партия многоцелевых истребителей Су-35С.

По традиции, ОАК не указывает, о каком конкретно количестве самолётов идёт речь, но из предоставленных корпорацией фото- и видеоматериалов можно сделать вывод, что как минимум на две единицы Су-35С российские Воздушно-космические силы всё-таки пополнились.

Отметим, что российская военная промышленность ощутимо нарастила объёмы производства боевых самолётов. Те же новые Су-35С пусть и небольшими, но всё же партиями, отправляются в места дальнейшего несения боевого дежурства практически ежемесячно. И это ещё не стоит забывать о том, что помимо Су-35С ОАК регулярно передаёт в войска Су-30СМ, Су-57 и другие боевые самолёты разных классов.

Что до Су-35С, то это наиболее современный многоцелевой истребитель из числа массово выпускаемых в России. Технически относится к условному поколению «4++» и уступает истребителям пятого поколения только в критерии малозаметности. Преимущественно используется для противодействия авиации и авиационным средствам поражения, но при необходимости может «работать» по наземным и надводным целям, причём при любой погоде и в любое время суток.