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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: передаваемые США Украине кассетные боеприпасы не срабатывают в 14 % случаев
И это как минимум. И это чудовищная вероятность отказа.
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Некоторые западные ещё имеющие право называться независимыми журналисты справедливо полагают, что Соединённые Штаты массово отправляют на Украину в качестве «помощи» различный необходимый утилизировать неликвид. Все мы помним истории про ПТРК Javelin ранних версий с севшими аккумуляторами, про разрывающиеся внутри стволов артиллерии снаряды, про несрабатывающие гранаты и многое другое. Похоже, в копилке неликвида, который при других обстоятельствах пришлось бы утилизировать, а сейчас можно просто отправить Киеву, пополнение: кассетные боеприпасы с высокой вероятностью несрабатывания.

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В частности, как пишет издание The New York Times, несмотря на последовавшие за решением об отправке на Украину кассетных боеприпасов заявления Пентагона о том, что доля отказов их срабатывания не превышает 2,35 %, в реальности собственная же статистика американского оборонного ведомства свидетельствует о том, что конкретно те кассетные боеприпасы, которые отправляются на Украину, имеют вероятность отказа свыше 14 %.

Речь идёт непосредственно о кассетных артиллерийских снарядах 155-миллиметрового калибра, способные бить на расстоянии в 32 километра, после чего разрываться над зоной удара, высвобождая 72 небольших гранаты на площади, примерно равной одному футбольному полю. Проблема заключается в том, что, согласно имеющимся у The New York Times сведениям от представителей Пентагона, эти артиллерийские боеприпасы начинены суббоеприпасами (гранатами) устаревшего образца, и именно они не разрываются в 14 % и более случаев.

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Издание Business Insider рисует ещё более мрачную картину происходящего: процент неразрыва американских кластерных боеприпасов может и вовсе достигать 30 %. Всё это, безусловно, приведёт к тому, что зона боевых действий на многие годы, если не десятилетия, сохранит опасность для мирного населения. Собственно, это одна из причин (вторая — неизбирательность поражения таких снарядов), по которой в 2008 году ООН приняла Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их использование. Впрочем, ни одна из имеющих значение в военном плане стран эту Конвенцию не подписала. Украина её не подписала тоже, поэтому с юридической точки зрения претензий в данном вопросе быть не может.

#россия #украина #боевые действия
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