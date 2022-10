Мероприятие продлится до 10 октября.

Компания Valve объявила о старте фестиваля «Играм быть» (он же Steam Next Fest), который позиционируется как «праздник будущих новинок». У все пользователей сервиса есть возможность перейти на соответствующую страницу и выбрать демоверсию ещё не вышедшего проекта с целью ознакомления.

реклама

В списке проектов, которые представлены в рамках фестиваля «Играм быть», нашлось место как играм от начинающих разработчиков, так и опытных команд. Для получения более полной информации о том или ином продукте любой геймер также может посмотреть прямую соответствующую прямую трансляцию.

В рамках фестиваля игроки могут опробовать сотни демоверсий, полный список мы не можем здесь разместить по объективным причинам. Но от себя добавим, что в рамках данного мероприятия обязательно стоит опробовать ролевой боевик Asterigos: Curse of the Stars, строительную головоломку LEGO Bricktale и предапокалиптическое приключение Season: a Letter to the Future. Мы про них писали.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Демоверсии будут доступны в период с 4 по 10 октября. На соответствующей странице, посвящённой фестивалю «Играм быть», есть удобная разбивка проектов по жанрам, поджанрам и прочим параметрам. Следующее аналогичное мероприятие, если что, пройдёт уже только в феврале будущего года.