Чтобы полностью раскрыть все сюжетные элементы.

Кооперативный супергеройский экшен Gotham Knights давно не появлялся на наших радарах. Причин на то не было, да и сегодняшняя — скорее, от большого новостного голода в начале новой рабочей недели. Тем не менее, осветить её имеет смысл, поскольку речь идёт о потенциальной продолжительности прохождения игры. Так, разработчики из WB Games Montreal сообщили, что повествование в игре выстроено таким образом, что для максимального усвоения сюжета потребуется пройти проект несколько раз.

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Дело в том, что у каждого из четырёх основных действующих лиц в Gotham Knights — Найтвинга, Бэтгёрл, Красного Колпака и Робина — имеются свои собственные представления о той или иной миссии, и каждый из них будет давать по ходу их прохождения свои комментарии, которые в определённой степени будут раскрывать характеры героев и сюжетную линию проекта.

Иными словами, у персонажей разные видения происходящего во время заданий, и сформировать цельное понимание происходящего можно будет только после нескольких прохождений. Будет ли в Gotham Knights вестись статистика того, какие персонажи в каких миссиях уже поучаствовали, неясно. Да и в любом случае, большинство геймеров сочтут прохождение одной и той же игры несколько раз крайне скучным занятием.

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Что же до релиза Gotham Knights, то он должен состояться 21 октября.