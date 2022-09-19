Разработчики из студии Zelart совместно с издательством HypeTrain выпустили сегодня в продажу There Is No Light — двумерное приключение, действие которого происходит в мире, который пережил глобальную катастрофу. По случаю релиза авторы представили геймплейное видео.
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В мире There Is No Light выжившие люди укрылись в метро и создали там религиозное общество, которое поклоняется богу, известному как Великая Длань. По здешней легенде, Длань иногда спускается к жителям Центральной Станции и забирает с собой отобранных новорождённых в мир, который скрывается за воротами Храма. Главному герою предстоит отправиться в опасное путешествие, где он сможет открыть ворота и забрать своё чадо.
Среди ключевых особенностей There Is No Light следует выделить следующие моменты:
- более 70 типов обычных противников и боссов;
- более тысячи диалогов и влияющая на реплики система кармы;
- большой мир с разнообразными локациями;
- обширное древо прокачки для каждого вида оружия;
- сюжетная кампания на 30 часов с неожиданными сюжетными поворотами;
- возможность переключаться между четырьмя основными видами оружия.
There Is No Light выходит на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), для игры заявлена поддержка русского языка (субтитры).