Стильный пиксель-арт имеется.

Разработчики из студии Zelart совместно с издательством HypeTrain выпустили сегодня в продажу There Is No Light — двумерное приключение, действие которого происходит в мире, который пережил глобальную катастрофу. По случаю релиза авторы представили геймплейное видео.

реклама

В мире There Is No Light выжившие люди укрылись в метро и создали там религиозное общество, которое поклоняется богу, известному как Великая Длань. По здешней легенде, Длань иногда спускается к жителям Центральной Станции и забирает с собой отобранных новорождённых в мир, который скрывается за воротами Храма. Главному герою предстоит отправиться в опасное путешествие, где он сможет открыть ворота и забрать своё чадо.

Среди ключевых особенностей There Is No Light следует выделить следующие моменты:

более 70 типов обычных противников и боссов;

более тысячи диалогов и влияющая на реплики система кармы;

большой мир с разнообразными локациями;

обширное древо прокачки для каждого вида оружия;

сюжетная кампания на 30 часов с неожиданными сюжетными поворотами;

возможность переключаться между четырьмя основными видами оружия.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

There Is No Light выходит на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), для игры заявлена поддержка русского языка (субтитры).