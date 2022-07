Есть вполне убедительные подтверждения.

Популярный некогда «симулятор ходьбы» What Remain of Edith Finch в этом году отпраздновал своё пятилетие. По такому поводу разработчики решили подготовить поклонникам проекта особый сюрприз. Но пока эта информация проходит под грифом «Слухи».

На сайте тайваньской возрастной комиссии была обнаружена версия игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Каких-то вразумительных пояснений по этому поводу там было представлено очень немного, поэтому о технических улучшениях обновлённой What Remain of Edith Finch можно только догадываться.

Ещё дадим одну полезную справку: «Эдит Финч» разрабатывался под покровительством издательства Annapurna Interactive, у которой в скором времени должна пройти своя презентация. Мероприятие, получившее название Annapurna Interactive Showcase, стартует 28 июля в 22:00 по Москве. Есть все основания предполагать, что официальный анонс новых консольных версий упомянутого «симулятора ходьбы» состоится именно там.

Напомним, сейчас What Remain of Edith Finch доступна для покупки на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и iOS. Если говорить про версию для Steam, то она с 25 апреля 2017 года собрала более 25 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные.