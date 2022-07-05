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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Тепло принятый публикой «симулятор ходьбы» What Remain of Edith Finch готовится к выходу на PS5 и Xbox Series X|S
Есть вполне убедительные подтверждения.
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Популярный некогда «симулятор ходьбы» What Remain of Edith Finch в этом году отпраздновал своё пятилетие. По такому поводу разработчики решили подготовить поклонникам проекта особый сюрприз. Но пока эта информация проходит под грифом «Слухи».

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На сайте тайваньской возрастной комиссии была обнаружена версия игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Каких-то вразумительных пояснений по этому поводу там было представлено очень немного, поэтому о технических улучшениях обновлённой What Remain of Edith Finch можно только догадываться.

Ещё дадим одну полезную справку: «Эдит Финч» разрабатывался под покровительством издательства Annapurna Interactive, у которой в скором времени должна пройти своя презентация. Мероприятие, получившее название Annapurna Interactive Showcase, стартует 28 июля в 22:00 по Москве. Есть все основания предполагать, что официальный анонс новых консольных версий упомянутого «симулятора ходьбы» состоится именно там.

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Напомним, сейчас What Remain of Edith Finch доступна для покупки на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и iOS. Если говорить про версию для Steam, то она с 25 апреля 2017 года собрала более 25 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные.

#annapurna interactive #giant sparrow #what remain of edith finch
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