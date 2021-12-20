Писатель Джордж Р. Р. Мартин, получивший известность благодаря фэнтезийному циклу «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированного в «Игре престолов», принял участие в создании игрового мира грядущей ролевой игры Elden Ring от создателей Dark Souls. Незадолго до запуска Elden Ring в продажу писатель отписался в своём блоге касательно данного проекта и его разработчиков из FromSoftware.
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Как пишет Мартин, он сам по себе далёк от видеоигр: лишь давным-давно он осваивал стратегии по типу Master of Orion, Romance of the Three Kingdoms и Railroad Tycoon. Но когда Хидэтака Миядзаки с его командой из FromSoftware обратились к Мартину с просьбой о помощи в создании истории игрового мира для Elden Ring, то данное предложение оказалось слишком интересным и захватывающим, чтобы от него отказываться.
По словам писателя, команда FromSoftware применяет в Elden Ring новаторские идеи и сопровождает их красивейшим художественным исполнением. К Мартину же разработчики обратились с просьбой создать мрачный, глубокий и резонирующий мир, который стал бы основой для их проекта. Мартин был рад помочь: создавать вымышленные миры и их истории — его стихия.
Релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля.