А могло быть иначе, извините?

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, получивший известность благодаря фэнтезийному циклу «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированного в «Игре престолов», принял участие в создании игрового мира грядущей ролевой игры Elden Ring от создателей Dark Souls. Незадолго до запуска Elden Ring в продажу писатель отписался в своём блоге касательно данного проекта и его разработчиков из FromSoftware.

реклама

Как пишет Мартин, он сам по себе далёк от видеоигр: лишь давным-давно он осваивал стратегии по типу Master of Orion, Romance of the Three Kingdoms и Railroad Tycoon. Но когда Хидэтака Миядзаки с его командой из FromSoftware обратились к Мартину с просьбой о помощи в создании истории игрового мира для Elden Ring, то данное предложение оказалось слишком интересным и захватывающим, чтобы от него отказываться.

По словам писателя, команда FromSoftware применяет в Elden Ring новаторские идеи и сопровождает их красивейшим художественным исполнением. К Мартину же разработчики обратились с просьбой создать мрачный, глубокий и резонирующий мир, который стал бы основой для их проекта. Мартин был рад помочь: создавать вымышленные миры и их истории — его стихия.

Релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля.