Несколько дней назад в рамках мероприятия The Game Awards 2021 студия Quantic Dream, известная своими шедеврами Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human, анонсировала новый проект под названием Star Wars Eclipse. Информации пока кот наплакал: всё, что известно, это то, что события проекта развернутся в эпоху Расцвета Республики (то есть, станет приквелом к первому эпизоду киносаги), а фанатов «Звёздных войн» ждёт богатый и проработанный игровой мир.

У столь вопиющей информационной нищеты, впрочем, есть обоснование, которым поделился авторитетный инсайдер Том Хендерсон. По словам инсайдера, разработка Star Wars находится на столь ранних стадиях, что ждать релиза проекта раньше, чем через три, а то и вовсе четыре года, не стоит.

В качестве основных причин Хендерсон перечисляет кадровый голод и проблемы с адаптацией игрового движка под масштабный открытый мир.

Как бы то ни было, на скорый релиз никто, увидев анонсирующий трейлер, особо и не рассчитывал. В конце концов, нас заранее предупредили, что значительная часть из показанных на The Game Awards в этом году проектов выйдут через долгие годы после их презентации.