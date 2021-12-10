Когда организаторы The Game Awards 2021 нагнетали вокруг своего мероприятия «хайп», они сразу предупредили нас о том, что значительная часть из готовящихся к показу в его рамках игр ещё очень далеки от релиза. В числе таких проектов свежеанонсированный приключенческий экшен Star Wars Eclipse. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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За разработку отвечают мастера «интерактивного кино» из Quantic Dream (Heavy Rain, Betond Two Souls, Detroit Become Human), а из скудной анонсирующей информации известно лишь то, что события проекта развернутся в эпоху Расцвета Республики, а нас ждут проработанные персонажи и интересные локации.
Производство проекта находится на совсем ранних стадиях, так что ждать полноценных показов, и уж тем более релиза, вероятно, предстоит ещё не один год.