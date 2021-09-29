Бытует мнение, что у каждого уважающего себя саундтрека должна быть «тёплая» виниловая пластинка. Скоро такая появится и у музыкального сопровождения культовой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III. Воплощать идею в жизнь будет польская компания Gamemusic, а к работе над записью привлекли композиторов Пола Ромеро и Роба Кинга, чьи произведения, сопровождавшие бессонные ночи в «Третьих», на всю жизнь врезались в наши воспоминания.
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Набор будет состоять из четырёх виниловых пластинок, на которых разместили более тридцати композиций из Heroes III.
Выпускать пластинки будут в четырёх цветах на выбор: зелёном, красном, чёрном и голубом, соответствующим фракциям Оплота, Инферно, Некрополиса и Замка. Удовольствие сравнительно недорогое — 49 евро — но за доставку в Россию придётся доплатить ещё 15 евро. Начать поставки планируют в следующем году.
По словам Пола Ромеро, сам он далёк от видеоигр, но каждый раз, давая концерты на гастролях, радуется тому, как много существует поклонников Heroes of Might and Magic III, обожающих её музыкальное сопровождение. Также Ромеро отметил, что при создании музыки к «Героям» они с Кингом вдохновлялись самыми разными композициями, в том числе и произведениями Рахманинова и Прокофьева.