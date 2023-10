Wargaming знает возраст и предпочтения своей ЦА — уже хорошо.

Разработчики из компании Wargaming объявили о запуске интересного кроссовера в своём условно-бесплатном онлайн-экшене World of Warships. Свежая акция посвящена героям из культовой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III.

В рамках такой внезапной коллаборации в World of Warships появятся шесть новых командиров прямо из сказочного королевства Эрафия. Фанаты третьих «Героев» их должны прекрасно знать, встречайте:

королева Катерина Айронфист — немецкий флот;

лич-некромант Сандро — американский;

эльфийка-рейнджер Мефала — британский;

демонесса Нимус — советский;

минотавр Гуннар — французский;

джинн Сольмир — японский.

Для каждого командира предусмотрено по 10 очков навыков и уникальная озвучка. Разработчики особо гордятся тем фактом, что для записи реплик Сандро и Катерины они смогли привлечь те же самых актёров, что подарили свои голоса героям в Heroes of Might and Magic III.

По случаю коллаборации также в World of Warships появится карта, дизайн которой вдохновлён Heroes of Might and Magic III. Сама акция продлится с 19 по 9 ноября, а все её подробности и контент можно изучить в свежем трейлере.

Напомним, World of Warships стартовала в сентябре 2015 года, а в ноябре 2017-го она добралась до Steam и Microsoft Store. В прошлом году Wargaming ушла из РФ и РБ, оставив для наших игроков «Мир кораблей», который развивается самостоятельно.