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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Онлайн-экшен World of Warships готовится к приходу «Героев Меча и Магии III» — разработчики анонсировали акцию-кроссовер
Wargaming знает возраст и предпочтения своей ЦА — уже хорошо.

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Разработчики из компании Wargaming объявили о запуске интересного кроссовера в своём условно-бесплатном онлайн-экшене World of Warships. Свежая акция посвящена героям из культовой пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III.

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В рамках такой внезапной коллаборации в World of Warships появятся шесть новых командиров прямо из сказочного королевства Эрафия. Фанаты третьих «Героев» их должны прекрасно знать, встречайте:

  • королева Катерина Айронфист — немецкий флот;
  • лич-некромант Сандро — американский;
  • эльфийка-рейнджер Мефала — британский;
  • демонесса Нимус — советский;
  • минотавр Гуннар — французский;
  • джинн Сольмир — японский.

Для каждого командира предусмотрено по 10 очков навыков и уникальная озвучка. Разработчики особо гордятся тем фактом, что для записи реплик Сандро и Катерины они смогли привлечь те же самых актёров, что подарили свои голоса героям в Heroes of Might and Magic III.

По случаю коллаборации также в World of Warships появится карта, дизайн которой вдохновлён Heroes of Might and Magic III. Сама акция продлится с 19 по 9 ноября, а все её подробности и контент можно изучить в свежем трейлере.

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Напомним, World of Warships стартовала в сентябре 2015 года, а в ноябре 2017-го она добралась до Steam и Microsoft Store. В прошлом году Wargaming ушла из РФ и РБ, оставив для наших игроков «Мир кораблей», который развивается самостоятельно.

#wargaming #heroes of might and magic iii #world of warships
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