Технофэнтезийный город «Фабрика» доступен для игры.

Не будем оригинальными, если скажем, что «Герои Меча и Магии III» на просторах СНГ до сих пор, спустя уже 25 лет после выхода, пользуются запредельной популярностью. Во многом это заслуга команды энтузиастов, которые в своё время выпустили и продолжают поддерживать проект Horn of the Abyss («Рог Бездны») — неофициальное высококлассное дополнение, вносящее разнообразие в игровой процесс и исправляющее массу недочётов оригинальных «Героев 3».

реклама

На протяжении нескольких лет разработчики аддона трудились над тем, чтобы подготовить крупнейшее в истории проекта обновление версии 1.7.0, и вот этот знаменательный день настал. Ключевым пунктом в обновлении, безусловно, является новый город под названием Фабрика, представляющий собой технофэнтезийную фракцию, в которой уживаются механики, паровые роботы и подчинённые живые существа.

Вместе с тем в обновление внедрена новая кампания «Рождённые в огне», посвящённая новому городу и его героям, усовершенствован редактор карт и добавлен редактор кампаний, внесены изменения в баланс. В частности, авторы неофициального дополнения разрешили призывать в бою элементалей разных стихий, уменьшили количество призываемых элементалей старших градаций, ослабили откровенно «имбалансных» героев, поправили количество стражников в банках существ и так далее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что город Фабрика вдохновлён планировавшимся изначально для официального дополнения «Клинок Армагеддона» замком Кузница, в которой должны были быть собраны представители расы Древних и порабощённые ими существа по аналогии с расой Криганов и их фракционным замком Инферно. Но геймеры, которые начали играть в «Героев Меча и Магии», не разбираясь в общем лоре непосредственно «Меча и Магии» и, как следствие, не понимая, что данная серия является технофэнтезийной, раскритиковали это решение разработчиков из New World Computing, в результате чего те были вынуждены на скорую руку клепать город элементалей разных стихий, попутно меняя сюжет в угоду фанатам.