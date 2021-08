Проект Hades уже успел заслужить признание в игровом сообществе и даже стать игрой года по версии многих уважаемых профильных изданий. Теперь же внимательные посетители агрегатора Metacritic обратили внимание на то, что Hades на сегодняшний день является самой высокооценённой игрой в сегментах PlayStation 5 и Xbox Series.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Творение коллектива Supergiant Games в среднем получило 93 балла из 100 возможных на указанных платформах, обойдя (пусть и незначительно) такие замечательные проекты, как Demon’s Souls и Ori and the Will of the Wisps.

На PlayStation 5 конкуренцию Hades помимо Demon’s Souls в плане общественного признания могут составить разве что Borderlands 3, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Manifold Garden. На Xbox Series помимо Ori and the Will of the Wisps играми с самыми высокими средними оценками стали Microsoft Flight Simulator, It Takes Two и Ender Lilies Quietus of the Knights.