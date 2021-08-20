Hades — самая высокооценённая игра для PS5 и Xbox Series по версии Metacritic
Проект Hades уже успел заслужить признание в игровом сообществе и даже стать игрой года по версии многих уважаемых профильных изданий. Теперь же внимательные посетители агрегатора Metacritic обратили внимание на то, что Hades на сегодняшний день является самой высокооценённой игрой в сегментах PlayStation 5 и Xbox Series.
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Творение коллектива Supergiant Games в среднем получило 93 балла из 100 возможных на указанных платформах, обойдя (пусть и незначительно) такие замечательные проекты, как Demon’s Souls и Ori and the Will of the Wisps.
На PlayStation 5 конкуренцию Hades помимо Demon’s Souls в плане общественного признания могут составить разве что Borderlands 3, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Manifold Garden. На Xbox Series помимо Ori and the Will of the Wisps играми с самыми высокими средними оценками стали Microsoft Flight Simulator, It Takes Two и Ender Lilies Quietus of the Knights.
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