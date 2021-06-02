Новые подробности Far Cry 6: с кооперативом и вингсьютом, но без редактора карт
В ходе премьеры игрового процесса Far Cry 6 разработчики поведали много подробностей проекта, но его масштаб таков, что охватить всё в рамках относительно короткой презентации невозможно физически. Для дальнейшего проливания света высокопоставленные разработчики Far Cry 6 отправились на Reddit, чтобы принять участие в проводимом данным форумом/соцсетью мероприятии AMA (Ask Me Anything, «спроси, что хочешь»).
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Именно это мероприятие и стало источником дополнительных сведений о Far Cry 6. Так, из комментариев разработчиков стало известно, что в игре будут неигровые персонажи-компаньоны, например, увиденный всеми в премьерном геймплейном видео крокодил. Также игра порадует наличием вингсьютов и крюка-кошки (привет Just Cause), новыми анимациями скрытых убийств, а также сохранением геймплейной механики охоты на животных.
На редактор карт в Far Cry 6 времени у разработчиков не хватило: все силы и ресурсы были брошены на создание игрового мира Яры и сюжетной кампании. По территории Яры можно будет перемещаться с помощью наземного, воздушного и надводного транспорта — всем этим главный герой будет управлять самостоятельно. В городских зонах будет масса возможностей для перемещения: от банальной прогулки по улице до окольных путей по крышам и канализации.
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Игра подразумевает возможность полного прохождения в кооперативном режиме, порадует богатым арсеналом оружия, в том числе самоделок, а также будет отлично работать на «пастгене». Отправиться в вымышленное карибское государство и побороться с диктатором можно будет с 7 октября.
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