В ходе премьеры игрового процесса Far Cry 6 разработчики поведали много подробностей проекта, но его масштаб таков, что охватить всё в рамках относительно короткой презентации невозможно физически. Для дальнейшего проливания света высокопоставленные разработчики Far Cry 6 отправились на Reddit, чтобы принять участие в проводимом данным форумом/соцсетью мероприятии AMA (Ask Me Anything, «спроси, что хочешь»).

реклама

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Именно это мероприятие и стало источником дополнительных сведений о Far Cry 6. Так, из комментариев разработчиков стало известно, что в игре будут неигровые персонажи-компаньоны, например, увиденный всеми в премьерном геймплейном видео крокодил. Также игра порадует наличием вингсьютов и крюка-кошки (привет Just Cause), новыми анимациями скрытых убийств, а также сохранением геймплейной механики охоты на животных.

На редактор карт в Far Cry 6 времени у разработчиков не хватило: все силы и ресурсы были брошены на создание игрового мира Яры и сюжетной кампании. По территории Яры можно будет перемещаться с помощью наземного, воздушного и надводного транспорта — всем этим главный герой будет управлять самостоятельно. В городских зонах будет масса возможностей для перемещения: от банальной прогулки по улице до окольных путей по крышам и канализации.

реклама

Игра подразумевает возможность полного прохождения в кооперативном режиме, порадует богатым арсеналом оружия, в том числе самоделок, а также будет отлично работать на «пастгене». Отправиться в вымышленное карибское государство и побороться с диктатором можно будет с 7 октября.