Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
Если вы не стали смотреть вчера утекшее геймплейное видео Far Cry 6, посчитав нужным дождаться официальной презентации от Ubisoft, то всё правильно сделали. Только что закончился стрим с демонстрацией реального игрового процесса нового Far Cry, который обещает стать самым амбициозным во всей серии.
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Представленный ролик не только снабдили комментариями нарративного директора проекта Навида Хавари (Navid Khavari), но и украсили точной датой релиза. Теперь мы знаем, что Far Cry 6 выйдет 7 октября на PC, PlayStation, Xbox и Stadia.
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Ещё одно видео было посвящено главному герою (или героине) игры. Протагониста зовут Дани Рохас, ему придётся заняться весьма неблагодарным делом — планированием революции в «банановой» республике. У главного героя есть голос, харизма и комплектный вид от третьего лица в сюжетных роликах.
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Кажется, следить за развитием событий в этот раз будет намного интереснее, чем в предыдущих частях серии.
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