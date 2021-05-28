Если вы не стали смотреть вчера утекшее геймплейное видео Far Cry 6, посчитав нужным дождаться официальной презентации от Ubisoft, то всё правильно сделали. Только что закончился стрим с демонстрацией реального игрового процесса нового Far Cry, который обещает стать самым амбициозным во всей серии.

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Представленный ролик не только снабдили комментариями нарративного директора проекта Навида Хавари (Navid Khavari), но и украсили точной датой релиза. Теперь мы знаем, что Far Cry 6 выйдет 7 октября на PC, PlayStation, Xbox и Stadia.

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Ещё одно видео было посвящено главному герою (или героине) игры. Протагониста зовут Дани Рохас, ему придётся заняться весьма неблагодарным делом — планированием революции в «банановой» республике. У главного героя есть голос, харизма и комплектный вид от третьего лица в сюжетных роликах.

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Кажется, следить за развитием событий в этот раз будет намного интереснее, чем в предыдущих частях серии.