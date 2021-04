Вчера вечером Microsoft порадовала фанатов франшизы Age of Empires, устроив долгожданную премьеру игрового процесса четвёртой номерной части франшизы, а также сообщив о готовящихся обновлениях и дополнениях к Definitive-изданиям Age of Empires II и Age of Empires III. Как оказалось, ответвление серии, известное под названием Age of Mythology, девелоперы также не оставили без внимания — хоть и весьма опосредованно.

Как сообщил творческий руководитель Age of Empires Адам Исгрин, разработчики «не забыли об Age of Mythology», и сама франшиза постоянно так или иначе всплывает внутри студий-разработчиков. Больше никакими подробностями Исгрин не поделился, поэтому мы со своей стороны напомним, что заявление творческого руководителя — не пустые слова. Во-первых, в 2014 году Microsoft повторно выпустила Age of Mythology в Steam, а во-вторых, спустя два года даже снабдила её полноценным аддоном-расширением Tale of the Dragon.

С тех пор тишина, но, учитывая тенденцию, существует высокая вероятность того, что в перспективе состоится релиз ремастера Age of Mythology. На полноценную новую игру, однако, мы бы особо не рассчитывали.