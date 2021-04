Хотя главным героем сегодняшней посвящённой развитию франшизы Age of Empires была премьера игрового процесса её четвёртой номерной части, обновлённые издания Age of Empires II и III разработчики вниманием и контентом не обделили. Так, Age of Empires II Definitive Edition этим летом получит второе по счёту дополнение под названием Dawn of the Dukes. Аддон будет посвящён Восточной Европе: ожидайте как минимум новые игровые кампании.

Age of Empires III Definitive Edition ждут более обширные нововведения. Для начала, уже в грядущий вторник, 13 апреля, в игре появится новая цивилизация — Соединённые Штаты Америки. Нация эволюционировала из «революционного» пути развития для некоторых европейских держав и стала полноценной цивилизацией со своей метрополией, уникальными боевыми отрядами и игровыми механиками. Доступ к новой цивилизации либо платный и сразу, либо в качестве награды за выполнение внутриигрового задания «50 штатов».

Но и это не всё: позже в этом году Age of Empires III Definitive Edition получит сразу целую «пачку» африканских цивилизаций в рамках полноценного аддона. Подробностей пока нет, но они обязательно будут.