Как и было обещано некоторое время назад, сегодня разработчики игр серии Age of Empires рассказали о том, что ждёт франшизу в обозримой перспективе. Гвоздём программы, естественно, стала долгожданная премьера игрового процесса Age of Empires IV. И слово «долгожданная» здесь не преувеличение: проект был анонсирован в 2017 году, а с 2019 года мы и вовсе были полностью лишены о нём каких бы то ни было новых сведений. Что ж, теперь эта несправедливость закончилась, поэтому давайте приступим к просмотру.

Разработчики из Relic Entertainment, отвечающие за Age of Empires IV, вновь напомнили, что новинка отличается свежим для франшизы подходом к игровому процессу: цивилизаций в «четвёрке» будет значительно меньше, чем в Age of Empires II, из которой авторы черпали вдохновение, однако геймплей за каждую из них будет совершенно уникальным. Подобный ход разработчики франшизы уже пытались использовать в Age of Empires III с европейскими, коренными американскими и азиатскими цивилизациями. Так что можно смело говорить о том, что Age of Empires IV представляет собой гибрид Age of Empires II, Age of Empires III и, если позволите, StarCraft, в котором разница в геймплее между игровыми расами возведена в абсолют.

Игровой прогресс в Age of Empires IV разделён на четыре хорошо знакомых фанатам Age of Empires II эпохи: тёмная, феодальная, замковая и имперская. С развитием цивилизации ей будут открываться новые постройки, технологии и боевые юниты.

Релиз Age of Empires IV должен состояться в этом году на PC (Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass для PC), но точной датой разработчики пока не поделились.