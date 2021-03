На днях журналист VentureBeat Джефф Грабб, чья инсайдерская информация зачастую оказывается правдивой, сообщил о том, что 10 апреля Microsoft намеревается провести мероприятие, полностью посвящённое серии Age of Empires. Что ж, несколько минут назад Грабб заслужил ещё несколько очков к своему кредиту доверия, поскольку Microsoft официально объявила 10 апреля днём рассказа о дальнейшей судьбе Age of Empires. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Как гласит описание, в указанный день игровое крыло Microsoft поведает геймерам о дальнейшем развитии Age of Empires II Definitive Edition и Age of Empires III Definitive Edition, а также поделится новостями о долгострое Age of Empires IV, внятной информации о котором не поступало уже больше года.

Что касается Age of Empires IV, то можно ожидать показ геймплея (в вышеуказанном трейлере можно заметить его небольшие отрывки), демонстрацию нескольких игровых цивилизаций, а также презентацию одиночных кампаний.

Возможно, под занавес мероприятия нам наконец-то огласят дату выхода Age of Empires IV, но пока что это лишь мечты и рассуждения.