Официально: Microsoft в апреле проведёт посвящённую Age of Empires IV презентацию
На днях журналист VentureBeat Джефф Грабб, чья инсайдерская информация зачастую оказывается правдивой, сообщил о том, что 10 апреля Microsoft намеревается провести мероприятие, полностью посвящённое серии Age of Empires. Что ж, несколько минут назад Грабб заслужил ещё несколько очков к своему кредиту доверия, поскольку Microsoft официально объявила 10 апреля днём рассказа о дальнейшей судьбе Age of Empires. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Как гласит описание, в указанный день игровое крыло Microsoft поведает геймерам о дальнейшем развитии Age of Empires II Definitive Edition и Age of Empires III Definitive Edition, а также поделится новостями о долгострое Age of Empires IV, внятной информации о котором не поступало уже больше года.
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Что касается Age of Empires IV, то можно ожидать показ геймплея (в вышеуказанном трейлере можно заметить его небольшие отрывки), демонстрацию нескольких игровых цивилизаций, а также презентацию одиночных кампаний.
Возможно, под занавес мероприятия нам наконец-то огласят дату выхода Age of Empires IV, но пока что это лишь мечты и рассуждения.
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