СМИ: В апреле могут поведать новую информацию об Age of Empires IV
С момента анонса Age of Empire s IV этим летом пройдёт уже четыре года, а информации по игре, за исключением возвращения в средневековый сеттинг и более сильные различия в геймплее между цивилизациями, не говоря уже про полноценные записи игрового процесса, до сих пор нет. Строго говоря, разработчики молчат относительно Age of Empires IV уже больше года, но, возможно, в следующем месяце эта вселенская несправедливость будет исправлена.
реклама
Журналист Джефф Грабб, который очень часто выступает с инсайдерскими сведениями, которые периодически сбываются, упомянул, что Microsoft проведёт 10 апреля игровое мероприятие, в рамках которого много времени уделят франшизе Age of Empires. Как считает Грабб, игроков ждёт показ четвёртой номерной части серии.
Стоит помнить, что на данном этапе это лишь журналистские сведения, которые по итогу вполне могут оказаться лишь домыслами. Также важно помнить, что помимо Age of Empires IV у Microsoft имеются весьма популярные нынче Age of Empires II Definitive Edition и Age of Empires III Definitive Edition. Нельзя исключать, что на предстоящем мероприятии их разработчики анонсируют какие-нибудь новые дополнения или иные контентные добавки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила