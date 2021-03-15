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СМИ: В апреле могут поведать новую информацию об Age of Empires IV

Но пока неизвестно, в чём эта новая информация заключается.
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С момента анонса Age of Empire s IV этим летом пройдёт уже четыре года, а информации по игре, за исключением возвращения в средневековый сеттинг и более сильные различия в геймплее между цивилизациями, не говоря уже про полноценные записи игрового процесса, до сих пор нет. Строго говоря, разработчики молчат относительно Age of Empires IV уже больше года, но, возможно, в следующем месяце эта вселенская несправедливость будет исправлена.

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Журналист Джефф Грабб, который очень часто выступает с инсайдерскими сведениями, которые периодически сбываются, упомянул, что Microsoft проведёт 10 апреля игровое мероприятие, в рамках которого много времени уделят франшизе Age of Empires. Как считает Грабб, игроков ждёт показ четвёртой номерной части серии.

Стоит помнить, что на данном этапе это лишь журналистские сведения, которые по итогу вполне могут оказаться лишь домыслами. Также важно помнить, что помимо Age of Empires IV у Microsoft имеются весьма популярные нынче Age of Empires II Definitive Edition и Age of Empires III Definitive Edition. Нельзя исключать, что на предстоящем мероприятии их разработчики анонсируют какие-нибудь новые дополнения или иные контентные добавки.

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xbox game studios relic entertainment age of empires iv
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