С момента анонса Age of Empire s IV этим летом пройдёт уже четыре года, а информации по игре, за исключением возвращения в средневековый сеттинг и более сильные различия в геймплее между цивилизациями, не говоря уже про полноценные записи игрового процесса, до сих пор нет. Строго говоря, разработчики молчат относительно Age of Empires IV уже больше года, но, возможно, в следующем месяце эта вселенская несправедливость будет исправлена.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Журналист Джефф Грабб, который очень часто выступает с инсайдерскими сведениями, которые периодически сбываются, упомянул, что Microsoft проведёт 10 апреля игровое мероприятие, в рамках которого много времени уделят франшизе Age of Empires. Как считает Грабб, игроков ждёт показ четвёртой номерной части серии.

Стоит помнить, что на данном этапе это лишь журналистские сведения, которые по итогу вполне могут оказаться лишь домыслами. Также важно помнить, что помимо Age of Empires IV у Microsoft имеются весьма популярные нынче Age of Empires II Definitive Edition и Age of Empires III Definitive Edition. Нельзя исключать, что на предстоящем мероприятии их разработчики анонсируют какие-нибудь новые дополнения или иные контентные добавки.