Что для масштабов данного холдинга и суммы, в которую он обошёлся Microsoft — вообще ни о чём.

С прошлого года Microsoft официально стала владельцем холдинга Activision Blizzard. Передав управление холдингом своему игровому подразделению, Microsoft резко, причём сразу в несколько раз, увеличила его численность, а также расширила количество включённых в подразделение студий и видеоигровых франшиз. Как следствие, произошёл вполне естественный и предсказуемый рост выручки подразделения, хоть и не столь стремительный, как можно было себе представить, учитывая масштабы приобретения и цену, в которую эта процедура рэдмондцам вообще обошлась.

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Согласно финансовому отчёту Microsoft, выручка её игрового подразделения после включения в него Activision Blizzard возросла на 49 %, или до $7,1 млрд. Таким образом, игровое подразделение Microsoft теперь располагается на третьем месте по прибыльности среди других подразделений компании, уступая только серверным системам с «облаками» и офисным программным продуктам. Подразделение Windows, на минуточку, принесло Microsoft по итогу финансового года 5,2 млрд, так что нетрудно осознать, какой масштаб игрового сегмента теперь занимает компания.

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Для простого игрока ничего хорошего в такой «консолидации», безусловно, нет. Входящие в состав Microsoft компании и подразделения должны следовать общей политике, а в этом, как вы понимаете, нет никакой выгоды для конечного пользователя. Только всё большая монополизация рынка, на которую все антимонопольные службы, имевшие значение, закрыли глаза, позволив сделке между Microsoft и Activision Blizzard состояться. Для российских геймеров же это дополнительный минус, поскольку те составные части игрового подразделения Microsoft, которые ранее будучи независимыми не стали бы из глупейших побуждений жертвовать российским рынком, сейчас обязаны подчиняться корпоративным правилам, нравится им это или нет.