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Моддинг и крупнейшее обновление: авторы Deep Rock Galactic поделились планами на ближайшее будущее

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Космический кооперативный шутер Deep Rock Galactic пользуется довольно большой популярностью и завоевал признание среди игрового сообщества, удостоившись 97-процентного пользовательского рейтинга в Steam. И вполне естественно, что в этом сообществе существует запрос на новую функциональность и регулярные обновления. Разработчики из Ghost Ship Games стараются этот запрос по возможности оперативно удовлетворять, а чтобы игроки не уличили их в лени, публикуют планы поддержки проекта на обозримую перспективу.

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В частности, на днях разработчики рассказали о том, что ждёт Deep Rock Galactic в этом году. Итак, первое из запланированных до конца года обновлений станет доступно в апреле — его авторы нарекли Bits & Pieces. Обновка посвящена моддингу: в игре появятся некоторые новые связанные с модификациями функции, а также специальное меню, в котором можно будет включать и отключать различные модификации. Разработчики сразу предупреждают: не факт, что в апрельском обновлении будет сразу внедрена поддержка «Мастерской» Steam. Также в апрельском обновлении игроков ждут правки баланса оружия и функция переназначения клавиш контроллера.

Следующее обновление уже порадует масштабом, но за это игрокам придётся заплатить длительным ожиданием: релиз второго в этом году обновления запланирован лишь на третий квартал года, то есть, до его выпуска ещё как минимум полгода. Зато ожидание окупится сторицей: появится новый тип заданий, новые виды оружия, новые улучшения, новые косметические элементы, а также доведённый до ума пользовательский интерфейс. Как заверяют разработчики, это будет крупнейшее обновление для игры за все годы её существования, включая ранний доступ.

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Кстати, до сегодняшнего вечера (в течение 8 часов с момента публикации этой заметки) в Deep Rock Galactic ещё можно поиграть бесплатно и приобрести проект с 35-процентной скидкой.

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