Создатель The Last Guardian и Shadow of the Colossus в очередной раз намекнул о своём новом проекте
Разработчики из студии genDesign проделали, казалось бы, стандартные манипуляции по налаживанию связи с общественностью: обновление сайта и публикация новогодней открытки. Здесь важно напомнить, что эту компанию основал Фумито Уэда — человек, который приложил руку к созданию Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian.
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Возвращаясь к открытке, следует отметить, что на ней «засветились» предыдущие проекты Уэды вкупе с маленьким тизером нового. У пользователей возникли определённые вопросы при распознании цифры 1 в самом логотипе, поэтому сразу возникло предположение о новом проекте.
О таинственной новой игре Уэды пока мало что известно, но крупицы информации просачиваются время от времени. Мы точно знаем, что это масштабный проект, который ещё в 2019-м году вышел из стадии прототипа. Когда состоится полноценный анонс — предсказать трудно. Напомним также, что студия genDesign является вполне самостоятельной, никакой «принудиловки» по отношению к консолям Sony у неё нет.
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