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На следующей неделе Left 4 Dead 2 получит огромное обновление

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Left 4 Dead 2 уже давно брошена Valve в свободное плавание, поэтому дело поддержки проекта новым контентом официально перешло в руки группы самоотверженных энтузиастов. Так возник проект The Last Stand, который добавляет в проект массу нового контента. Проект настолько крупный и качественный, что на него обратила внимание сама Valve и даже благословила The Last Stand на полноценный релиз в качестве официального DLC к Left 4 Dead 2. И вот, сегодня стало известно, что долгожданная «обновка» выйдет уже в следующий четверг, 24 сентября.

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С выходом The Last Stand в Left 4 Dead 2 появится новая одноимённая кампания, 26 новых карт для «Выживания», 4 новые карты для «Сбора», облики зомби и музыкальное сопровождение из первой части Left 4 Dead. Также в обновлении содержатся улучшенные анимации выживших, доступ к оружию из Counter-Strike Source и исправления сотен различных ошибок.

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По случаю выхода The Last Stand доступ к Left 4 Dead 2 на следующих выходных станет бесплатным.

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