Left 4 Dead 2 уже давно брошена Valve в свободное плавание, поэтому дело поддержки проекта новым контентом официально перешло в руки группы самоотверженных энтузиастов. Так возник проект The Last Stand, который добавляет в проект массу нового контента. Проект настолько крупный и качественный, что на него обратила внимание сама Valve и даже благословила The Last Stand на полноценный релиз в качестве официального DLC к Left 4 Dead 2. И вот, сегодня стало известно, что долгожданная «обновка» выйдет уже в следующий четверг, 24 сентября.

С выходом The Last Stand в Left 4 Dead 2 появится новая одноимённая кампания, 26 новых карт для «Выживания», 4 новые карты для «Сбора», облики зомби и музыкальное сопровождение из первой части Left 4 Dead. Также в обновлении содержатся улучшенные анимации выживших, доступ к оружию из Counter-Strike Source и исправления сотен различных ошибок.

По случаю выхода The Last Stand доступ к Left 4 Dead 2 на следующих выходных станет бесплатным.