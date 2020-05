Глазастые пользователи Reddit обнаружили, что компания Ubisoft несколько часов назад зарегистрировала домен princeofpersia6.com, что может означать если и не скорый анонс новой игры в культовой серии, то хотя бы свидетельствует о планах компании по её производству.

реклама

В начале этого года в Сети всплывал слух от одного из ссылающихся на сотрудников Ubisoft инсайдеров, согласно которому, новая часть «Принца Персии» действительно находится в разработке, а её действия развернутся в антиутопической альтернативной версии Вавилона после событий The Two Thrones. Согласно утечке, нам должна выпасть роль зрелого Принца, которому будет противостоять его злая и коварная версия из альтернативной временной линии. Описанный в утечке сюжет весьма банален, и придумать что-то похожее при желании может любой поклонник франшизы, поэтому относиться к нему следует с изрядной долей скептицизма.

реклама

Прощупывать почву в отношении Prince of Persia компания Ubisoft принялась ещё в феврале, анонсировав VR-эксклюзивный проект Prince of Persia The Dagger of Time в жанре Escape room, а затем в марте проведя в For Honor посвящённое «Принцу» событие-кроссовер.