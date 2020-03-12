В экшене For Honor проходит кроссовер с Prince of Persia
Применительно к компьютерным играм слово «кроссовер» означает перекрещивание игры одной франшизы с другой франшизой. Зачастую подобные кроссоверы проходят в сетевых проектах в рамках временных событий. Не стал исключением и средневековый экшен For Honor: сегодня в нём началось событие «Клинки Персии».
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Событие продлится до начала апреля. С сегодняшнего дня и до 19 марта в рамках его первой главы игрокам будет доступен режим «Властитель времени», в котором можно будет поуправлять Принцем и временем. С 19 марта по 2 апреля пройдёт вторая глава «Клинков Персии», в которой мы встретимся с Тёмным Принцем. Не обошлось и без тематической косметики и новых видов оружия из состава боевого пропуска.
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Похоже, Ubisoft таким образом «прощупывает почву» на предмет заинтересованности игрового сообщества франшизой Prince of Persia. Недавно, например, компания анонсировала VR-проект Prince of Persia The Dagger of Time в жанре Escape room.
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