Применительно к компьютерным играм слово «кроссовер» означает перекрещивание игры одной франшизы с другой франшизой. Зачастую подобные кроссоверы проходят в сетевых проектах в рамках временных событий. Не стал исключением и средневековый экшен For Honor: сегодня в нём началось событие «Клинки Персии».

реклама

Событие продлится до начала апреля. С сегодняшнего дня и до 19 марта в рамках его первой главы игрокам будет доступен режим «Властитель времени», в котором можно будет поуправлять Принцем и временем. С 19 марта по 2 апреля пройдёт вторая глава «Клинков Персии», в которой мы встретимся с Тёмным Принцем. Не обошлось и без тематической косметики и новых видов оружия из состава боевого пропуска.

реклама

Похоже, Ubisoft таким образом «прощупывает почву» на предмет заинтересованности игрового сообщества франшизой Prince of Persia. Недавно, например, компания анонсировала VR-проект Prince of Persia The Dagger of Time в жанре Escape room.