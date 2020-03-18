«Зелёное» дополнение к Two Point Hospital выйдет на неделю позже, чем планировалось
Сегодня, 18 марта, симулятор управляющего больницей Two Point Hospital должен был получить дополнение под названием Off the Grid, посвящённое «зелёным» технологиям в частности и охране природы в целом. Но несколько часов назад разработчики сообщили о том, что тестировщики студии обнаружили в дополнении критическую ошибку, приводившую к вылетам игры на рабочий стол.
реклама
Пускать в продажу дополнение с критической ошибкой авторы не будут, поэтому отложили релиз Off the Grid ровно на неделю — до 25 марта. Соответственно, на неделю продлён и предзаказ аддона с 10-процентной скидкой.
рекламаНапомним, что в Off the Grid появятся новые локации, новая больничная техника, а также новые шуточные болезни вроде «зайчаток разума» и «каминов в почках».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила