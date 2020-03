Сегодня, 18 марта, симулятор управляющего больницей Two Point Hospital должен был получить дополнение под названием Off the Grid, посвящённое «зелёным» технологиям в частности и охране природы в целом. Но несколько часов назад разработчики сообщили о том, что тестировщики студии обнаружили в дополнении критическую ошибку, приводившую к вылетам игры на рабочий стол.

Пускать в продажу дополнение с критической ошибкой авторы не будут, поэтому отложили релиз Off the Grid ровно на неделю — до 25 марта. Соответственно, на неделю продлён и предзаказ аддона с 10-процентной скидкой.

Напомним, что в Off the Grid появятся новые локации, новая больничная техника, а также новые шуточные болезни вроде «зайчаток разума» и «каминов в почках».