Оглавление

Вступление

Не знаю как вы, а я считаю, что устройства для геймеров должны быть связаны с игровой тематикой. Пусть у производителей компьютерных компонентов есть свое представление о продукции, но нужно прислушиваться к покупателю и не просто делать бесчисленные копии продуктов, а хоть иногда выпускать эксклюзивы, которые были бы связаны с игровым миром или виртуальной вселенной, включая различные мультсериалы, анимационные фильмы и прочее.

реклама

Во-первых, это было бы интересно поклонникам этих героев. Вовлечение и участие сродни дополненной реальности, поэтому фанаты используют всякую сувенирную продукцию и демонстрируют всем свои предпочтения. Можно не разделять их точку зрения, но просто интересно обладать необычной или эксклюзивной вещью, которая ко всему прочему еще несет в себе хороший функционал. Во-вторых, это нужно рядовым пользователям, чтобы приукрасить свою систему и немного выделиться своей конфигурацией, на фоне банальных устройств, внешний вид которых уже всех утомил.

В целом, сложно понять, в чем состоит основная загвоздка с выпуском лимитированных версий, которые отличались бы от обычного мейнстрима. Если мы говорим про материнскую плату, то достаточно подкрасить пару радиаторов, сделать новую упаковку и что-то добавить в названии, например приставку. Однако производители консервативны и делают такие вещи неохотно, поэтому даже малейший намек на эксклюзивность встречается с восторгом. Этот эффект можно немного усилить, если это будет самая популярная, адекватная и ходовая модель в линейке, и чтобы дополнительно подогреть интерес, разумно представить ограниченную версию устройств с какой-нибудь тематикой.

Поскольку наибольший спрос на такую продукцию традиционно существует в Азии, то логично искать популярных персонажей там. Также следует отметить, что сейчас такие вещи называются коллаборацией, а ее условия – договоренность двух компаний-правообладателей. Это может быть заказ одного производителя у другого, стремление совместно поработать или просто спонтанная идея посотрудничать вместе над проектом. Сейчас сложно сказать, как появилась идея создания линейки устройств, ASUS TUF Gaming ZAKU II по мотивам анимационной вселенной Mobile Suit Gundam. Лично меня в этом привлекло то, что данный анимационный сериал был представлен еще в 1979-1980 годах. Он стал культовым за это время, но мне с ним не довелось познакомиться, зато на тест попала модель ASUS TUF Gaming B550M ZAKU II WIFI.

Рядом с ней случайно оказался новенький процессор AMD Ryzen 7 5700GE, который может работать даже в пассивном режиме, но я хочу просто посмотреть на саму плату, и как она будет работать с этим замечательным процессором. Также будет интересно выяснить, как он разгоняется.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Упаковка и комплектация

По габаритам и массе это обычная плата компании ASUS, но по оформлению – точно не похоже ни на, что ранее выпускаемое. Стиль оформления не соответствует ни одному продукту, включая серию ASUS TUF Gaming.

Коробка стандартных размеров для материнской платы формата mATX. Спереди и по двум торцам мы видим ярко-красный, алый фон, а сзади и по двум другим торцам он черный.

реклама

Спереди на фоне можно заметить изображение робота. На самом деле это даже не робот, а костюм, но это не так важно для непосвященного в эту вселенную человека. Да, есть в стилистике оформления что-то японское и это вовсе не касается иероглифов.

Помимо них по центру есть также английское наименование серии Mobile Suit Gundam. Все остальные надписи выполнены серебристо-переливающимися. Такой логотип производителя в левом верхнем углу, наименование модели внизу и логотип серии TUF Gaming внизу справа. Кстати, здесь он старого типа.

Сзади мы уже наблюдаем более привычную картину. В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS TUF Gaming B550M ZAKU II WIFI. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит антенна беспроводного модуля потому, что она достаточно толстая.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки. Теперь становится понятно, почему антенна упакована сверху.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Сертификат соответствия стандартам (США);

Две листовки с уточнением информации по устройству;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Хорошо видно, что все информационные носители и наклейки абсолютно оригинальные со специальной символикой. Ничего не указывает на линейку TUF Gaming. Такое ощущение, что это абсолютно другое устройство и забегая вперед сразу скажу, что дальше будет все в этом же ключе. Все до мельчайших деталей указывает на эксклюзивность модели.

Диск же – простая формальность. Он уже давно не нужен. При установке новой ОС все драйвера автоматически подгружаются из интернета. А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. В ноутбуках уже давно BIOS обновляется через центр обновления Windows 10.

Что еще есть в комплекте?

реклама





Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Квадратик двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Заглушка задней панели.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства составляют 244 х 244 мм. Сперва может показаться, что она ничем не отличается от ASUS TUF Gaming B550M-Plus WIFI. Сходство или даже совпадение по расположению разъемов и элементов может быть, но оформление совершенно другое. Из-за этого плата кажется абсолютно другой и не похожей ни на что другое из этой серии.

В первую очередь устройство выделяет красный цвет на радиаторах и принтах на самой плате. Присутствуют надписи и символика, которые относятся к тематике устройства Mobile Suit Gundam. Даже если снять радиаторы, плата не перестает казаться эксклюзивной. Принты есть даже с обратной стороны. А слышать про Зион на платформе AMD вдвойне странно. Кроме этого, поверхность печатной платы здесь матовая.

реклама

С обратной стороны элементов практически нет. Есть массив светодиодов в нижнем углу, где просвечивается гребенка без слоев металлизации.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8. Это привычная схема для новой платформы AM4. Не следует думать, что процессоры холодные и мало потребляют. Да, материнская плата поддерживает AMD Ryzen 9 5950X, но использование его в такой простой плате маловероятно.

Пользователь сам должен оценивать все риски и понимать, что нагрузка на одиночный разъем 8-pin будет большая, возможно он будет греться и есть более подготовленные для такой мощности устройства.

реклама

Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня для геймеров. Маловероятно, что в не будут устанавливать флагманский процессор, но такая возможность есть и производитель решил ограничиться поддержкой технологии ProCool для разъема 8-pin.

Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота.

реклама

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC639 50A VRPower Integrated Power Stage. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 50 А.

реклама

Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к разъемам задней панели.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106CGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на ASUS TUF B450M-Plus Gaming, где 4+2 фазы.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет. Его пытается заменить боковой радиатор и поэтому он закрывает разъемы задней панели.

реклама

Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, но тепловой трубки между ними нет, а нагрузка больше на боковой, и значит, он будет греться сильнее.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава. Верхний окрашен в черный цвет, а боковой в красный. Еще на нем можно увидеть изображение головы или шлема, а также надпись: «MS-06S CHAR’S ZAKU II».

В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от SSD накопителя типа M.2.

Обычный пользователь думает, что такое техническое решение доступно как раз для того слота M.2, который получает линии от процессора. И здесь он крупно ошибается. Радиатор предназначен для слота M.2 PCI-e x4 Gen3. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в красный цвет. Сверху также присутствует надпись MS-06S CHAR’S ZAKU II. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав и красный цвет, но на этот раз сверху находится надпись «ZEON Principality Of Zeon». Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B550, который мы видели уже неоднократно в других обзорах плат.

Отличие от B450 есть, но в него сходу не въехать. Вместо 6 линий PCI-e Gen2 которые обеспечивал B450 теперь 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3. Здесь таких портов всего четыре и находятся они не очень удобно по нижнему краю.

Немного выше есть перемычка для сброса настроек BIOS – ClrCMOS.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Левее портов SATA по нижнему краю находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, один 4-pin коннектор для вентилятора, один разъем для подключения обычной RGB ленты и один для адресной.

Далее следует колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC S1200A и пять электролитических конденсаторов.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и сетевой контроллер Realtek RTL8125B стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. Батарейка находится над слотом PCI-e x1.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Один разъем PS/2;

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200.

Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Здесь, на мой взгляд, золотая середина по всем портам и интерфейсам.

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 серии и 5000 серии без встроенной графики, APU AMD Ryzen 4000 и 5000 серии. APU AMD Ryzen 3000 серии не поддерживаются (официально) Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000);

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125B;

1 x Intel WIFI 6 AX200 Аудио Realtek ALC S1200A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550);

4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;

1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. Out Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Я многое уже повидал, и вот это для меня было самое удивительное. ASUS иногда не заморачивается с внешним видом оболочки и выделяет отдельно только серию ROG. В TUF Gaming можно увидеть обычно только свой логотип, а вот здесь визуальное оформление было переработано. Изменения затронули стартовой логотип и саму оболочку BIOS. Хорошо, что эти изменения только косметические, а вся структура меню осталась прежней и напоминает другие модели компании. Что касается внешнего вида, то тут все максимум оригинально и соответствует стилю устройства.

Функции интеллектуального разгона тут нет, потому что нет специального процессора TPU. Однако есть пара предустановок. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 5700GE (3200 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M ZAKU II WIFI, версия BIOS – 2423;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX3090;

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750M.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей, и я без проблем запустил устройство сначала даже с видеокартой, чтобы убедиться, что никаких помех кулер ей не создает, а она ему. В плане совместимости здесь все отлично.

Изначально плата поставлялась с версией BIOS 1401, которая уже изначально поддерживает все процессоры и мой AMD Ryzen 7 5700GE запустился без проблем, хотя я сильно опасался и уже держал наготове Ryzen 3 3200G. Тем не менее, я сразу обновил BIOS до последней доступной версии и так продолжил работу.

Для начала я проверил работу устройства в штатном режиме и все характеристики почти соответствуют заявленным. Несмотря на и так достаточно низкий показатель TDP, плата еще страхуется и снижает при интенсивной нагрузке частоту до 3 ГГц. Память я сразу выставил на DDR4-3600.

Дальше я обратился к разгону и тут я понял, что энергоэффективный процессор – это именно то, что нужно, чтобы получить от него удовольствие. Ведь с 3 ГГц частоту сходу можно поднять до 4.5 ГГц. Конкретно этот экземпляр проходит Prime95 на 4.6 ГГц, но для этого нужно настолько высокое напряжение, что смысла в этом нет абсолютно никакого. Поэтому оптимальным в моем случае оказалось 4.5 ГГц. На самом деле по результатам тестов получилось ничуть не хуже Ryzen 7 5800X.

Оперативная память легко работает в режиме DDR4-4000 в синхронном режиме. В целом мне все понравилось.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Теперь посмотрим традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Тесты проводились после 10 минут работы Prime95 в разгоне.

Понятно, что в штатном режиме будет еще ниже.

В простое он греется всего до 33°C. Радиатор чипсета разогревается до 48°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

По сути ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition очень похожа на ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi), но для меня она все равно выглядит подарком от марсиан. Не могли на Земле просто так взять и сделать что-то необычное и интересное. Я действительно ловлю себя на мысли, что постоянно тестирую одно и то же, а это как глоток свежего воздуха. Да, я не фанат этой вселенной, но это не мешает мне получать удовольствие от использования такого устройства.

Ранее мне понравилась плата ASUS TUF Gaming B450M-Pro S своим функционалом, а это то же самое, только в эксклюзивном оформлении и с чипсетом AMD B550, который поддерживает PCI-e 4.0. Поэтому плата очень функциональная и в целом представляет одно из наиболее сбалансированных решений по соотношению цена/возможности. Еще на предыдущей плате мне постоянно не хватало поддержки ARGB 5В. Здесь с этим проблем нет, все отлично синхронизируется. Все это осуществляется через ASUS Armoury Crate.

Новинка не предназначена для разгона, возможности для него ограничены. Больше всего не хватает индикатора POST-кодов загрузки и инициализации. В остальном я никаких особых проблем не обнаружил и устройство все отлично разгоняет. А чтобы почувствовать себя настоящим олдскульным оверклокером, таким же, как этот мультсериал Mobile Suit Gundam, нужно купить энергоэффективный процессор со сниженной базовой частотой и напряжением, разогнав его до предела на хорошем воздухе. И вот когда он будет потреблять 120 вместо 35 Вт, а частота будет 4500 вместо 3000 МГц, тогда можно будет получить удовольствие от разгона. Это совсем не то, что получить разгон всего на 100 МГц и выискивать прибавку в погрешности измерений.

Новинка ASUS – это материнская плата среднего уровня не только для геймеров и коллекционеров, но и для обычных пользователей, которые планируют сборку со всеми компонентами эксклюзивной серии ZAKU II.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition получает награду:

Выражаем благодарность: