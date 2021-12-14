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Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. Долго готовилась эта статья, ведь найти сейчас флагмана линейки Athlon 64 FX крайне непросто, но в результате желаемый образец мною был найден, не без помощи моих товарищей.

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Ранее процессоры серии Athlon 64 FX уже рассматривались, а вот самого обзора процессора Athlon 64 FX-57 не было даже в рамках лаборатории Overclockers.ru на момент его выхода в 2005-м году. Что ж, восполним этот пробел по прошествии 16-ти лет.

Для тех, кому интересна серия этих процессоров, приведу ссылки на свои статьи:

В прошлый раз я подводил черту, а в этот раз я поставлю точку всей этой долгой истории. Процессор Athlon 64 FX-57 является последним одноядерным FX’ом среди всех процессоров этой серии…

Немного истории

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Свой отсчет серия начала с первой модели Athlon 64 FX-51, которая была прорывом в плане производительности и инновациям, но своими корнями процессор был ближе к серверному сегменту. Вышел первый представитель в сентябре 2003 года на Socket 940, куда устанавливались серверные процессоры AMD Opteron, которые поддерживали только регистровую память. Тактовая частота первого FX была, даже по тем меркам, очень скромной и равнялась - 2.2 ГГц. Стоил такой процессор на момент выхода $733. За время своего существования модель сменила два степпинга C0 и CG ядра «SledgeHammer».

Нужно отметить, что несмотря на не очень высокую тактовую частоту, ближайший конкурент – Intel Pentium 4 Extreme Edition – работал на более высокой тактовой частоте, которая была выше на целый гигагерц. Но это не мешало процессору AMD быть быстрее конкурента.

Чуть позже вышла вторая модель с индексом FX-53 на степпинге CG. Частота процессора увеличилась на 200 МГц при неизменной стоимости. Собственно, на этом история этих процессоров для Socket 940 и заканчивается. Две модели процессоров, два чипсета и четыре производителя материнских плат с общим количеством моделей, менее чем количество пальцев на обеих руках. Но для своего времени в чистой производительности этой платформе не было равных.

Вообще время, когда существовали эти процессоры, было в чем-то похожим на дни сегодняшние. Тогда, вложившись в разработку новой архитектуры AMD K8 с поддержкой 64-х битных инструкций, интегрированного котроллера памяти и массы других улучшений, давшей начало семейству «Hammer», и выпустив первое ядро «SledgeHammer», AMD сильно подвинула Intel на процессорном рынке с ее горячим и медлительным Pentium 4. Как и тогда, сейчас AMD также «на коне» и переживает свои, можно сказать, вторые «Злотые годы», благодаря своим процессорам с архитектурой «Zen».

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Alienware – представитель Hi-End PC того времени.

Но вернемся обратно к процессорам Athlon 64 FX. Инженеры компании не сидели сложа руки и все время улучшали и совершенствовали ядро «SledgeHammer». Благодаря этим усилиям новые Athlon 64 FX процессоры появились на поистине народном Socket 939. Первым процессором была модель с индексом FX-53 на ядре «ClawHammer», которая уже не требовала наличия регистровой DDR-SDRAM памяти.

Поэтому в одно и то же время на рынке существовало два AMD Athlon 64 FX-53 для Socket 940 и Socket 939. Но, если модель для Socket 940 стоила $733, то для Socket 939 планка была поднята до $799. Конечно, позволить себе такой процессор могли тогда очень обеспеченные энтузиасты. Но несмотря на это, вся серия процессоров Athlon 64 FX стала ближе к народу, благодаря отказу от обязательного использования регистровой памяти и возможности вначале купить материнскую плату на Socket 939 c бюджетным процессором, а затем перейти на AMD Athlon 64 FX-53, без необходимости смены материнской платы и оперативной памяти.

Через 4.5 месяца, в октябре 2004 года выходит следующая модель процессора AMD Athlon 64 с индексом - FX-55. Ядро остается прежнее, все тот же «ClawHammer», но частота модели возрастает на дополнительные 200 МГц, что в итоге составляет 2.6 ГГц. Рост частоты произошел из-за более отлаженного процесса производства, в результате которого лучшие кристаллы шли для экстремальных процессоров AMD. Благодаря росту тактовой частоты, TDP процессора впервые перешагнул за 100 ваттную отметку. AMD Athlon 64 FX-53 выделял до 89 Вт энергии, тогда как энергопотребление AMD Athlon 64 FX-55 уже составляло 104 Вт. Процессоры Intel Pentium 4 на вариациях ядер «Prescott» грелись куда сильнее. С ростом TDP выросла и стоимость процессора, теперь за топовый FX просили уже $827, но это все равно было дешевле любой версии Intel Pentium Extreme Edition за $999 и быстрее.

И вот, конец-то, в октябре 2004 года процессоры AMD переходят на 90 нм тех. процесс. Ядро «San Diego» стало первым представителем процессорных ядер, выпускаемых с соблюдением норм 90 нм. При производстве ядра «San Diego» применялась технология Silicon On Insulator (SOI) «кремний на изоляторе» и технология Dual Stress Liner (DSL), разработанная в сотрудничестве с IBM, которая подразумевала использование «напряженного» или «растянутого» кремния, благодаря чему стал возможен дальнейший рост тактовой частоты.

В мае 2005 модель с индексом Athlon 64 FX-55 переходит на новое ядро. Переход на новое ядро позволил процессору при сохранении всех присущих моделям процессоров семейства FX традиционных черт, таких как мегабайтный эксклюзивный кэш L2, работать с небуферизованными двухсторонними модулями памяти стандарта PC3200 и PC4000, даже при установке таких четырех модулей в двухканальном режиме, поддерживать наборы инструкций потоковых расширений MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, технологию энергосбережения Cool’n’Quiet и защиту от вирусов Enhanced Virus Protection.

С усовершенствованным контроллером памяти процессор также приобрел поддержку набора инструкций SSE3, таким образом старый и новый AMD Athlon 64 FX-55 — это совершенно два разных процессора. Стоимость процессора от такого перехода осталась на прежнем уровне - $827.

А теперь вспомним, что еще было в середине 2005 года на рынке процессоров. Май месяц ознаменовался не только анонсом нового ядра и процессоров на его основе, но и новым направлением в развитии процессоров. В этом месяце AMD представила новое семейство и линейку своих двухъядерных процессоров Athlon 64 X2. Надо отметить, что стоить таких процессоров была очень высокой и старшая двухъядерная модель AMD Athlon 64 X2 4800+ оценивалась дороже чем одноядерный флагман со свободным множителем. Стоил тогда AMD Athlon 64 X2 4800+ безумных $1001. Под крышкой этой модели находилось сразу два ядра, аналогичных одноядерному процессору, но они работали на частоте 2.4 ГГц.

В то время программное обеспечение и игры очень медленными темпами начали переход на два и более потока. В большинстве случаев одноядерный процессор с более высокой тактовой частотой оказывался быстрее двухъядерного собрата в подавляющем большинстве игровых проектов, поэтому состоятельные геймеры и энтузиасты все равно выбирали AMD Athlon 64 FX-55, а все остальные энтузиасты покупали AMD Athlon 64 3700+ с частотой 2.2 ГГц, который с помощью разгона в 99% случаев работал на частоте AMD Athlon 64 FX-55.

На фото экстремальный ПК Clear66 на базе AMD Athlon 64 и материнской платы DFI Lan Party UT nF4 SLI-D.

И вот мы добрались до появления на оверклокерской сцене AMD Athlon 64 FX-57. Случилось это летом 2005 года в конце жаркого июня. Отборные кристаллы ядра «San Diego» прибавили еще + 200 МГц тактовой частоты, а что бы TDP процессора оставался на прежнем уровне, его рабочее напряжение было снижено на 0,05 В.

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Итого: Hi-End флагман AMD работал на частоте 2.8 ГГц, и ни один процессор в линейке AMD не мог похвастать тогда такой высокой тактовой частотой. Среди обычных моделей старшая, с индексом 4000+, работала на частоте в 2.4 ГГц. В это же время на «синем» поле козырял своей частотой одноядерный Pentium 4 Extreme Edition 3.73 ГГц, который базировался на ядре «Prescott-2M» и устанавливался в LGA 775. В дополнение он еще поддерживал технологию Hyper-Threading.

За пару месяцев до запуска Athlon 64 FX-57, Intel переставила монстра-тяжеловеса - Intel Pentium Extreme Edition 840, обладавшего двумя ядрами «Smithfield», способными выполнять четыре потока одновременно. Но, по обзорам того времени 840-й с треском провалился, ведь его тактовая частота была всего 3.2 ГГц, а к многопоточности Мир еще был не готов. Pentium 4 к тому времени перебрались с 478 на 775-й сокет, а AMD продолжала держать оборону в рамках долгоиграющего Socket 939 на радость пользователям.

Новый процессор AMD Athlon 64 FX-57 был всем хорош, там, где был однопоток - он оказывался впереди, а в мире геймеров и энтузиастов таких приложений в то время было подавляющее большинство. Но вот стоимость нового процессора впервые в истории AMD перевалила за трехзначную отметку и остановилась на $1031, что сделало его самым дорогим и быстрым одноядерным процессором. Стоимость AMD Athlon 64 FX-55 на ядре «San Diego» не изменилась, и в этот временной промежуток оба процессора продавались одновременно на полках магазинов.

С AMD Athlon 64 FX-55 на ядре «San Diego» я уже успел познакомиться, причем даже при работе при минусовых температурах, а также со всеми остальными Athlon 64 FX, поэтому будет интересно сравнить разгонные показатели обоих процессоров и выяснить: «разливали» тогда ядра из одной бочки, либо четырехзначная стоимость Athlon 64 FX-57 тогда была оправданной.

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В планах у AMD был выпуск следующей одноядерной модели с индексом FX-59 и частотой 3 ГГц ровно, но этим планам не суждено было сбыться, двухъядерная революция одержала победу и надобность в таком процессоре для процессорного рынка отпала.

Подготовка тестового стенда

Тестируя топовый процессор, все остальные компоненты системы нужно также выбрать подобающими. Ведь в дешевую материнскую плату с обычной DDR-SDRAM Athlon 64 FX-57 не ставили, тут тоже надо выбирать самый лучший вариант. В прошлый раз я использовал материнскую плату ABIT KN8 SLI на чипсете nForce 4 SLI и оперативную память на микросхемах Winbond BH-5 суммарным объемом 512 Мб.

Хотя ABIT и делала хорошие оверклокерские платы, но для Socket 939 лучшем выбором оверклокера являются материнские платы производства DFI.

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Мой выбор: DFI LanParty UT nF4 SLI-D.

В далеком 2006 году я собрал свой первый, осознано выбранный конфиг, с точки зрения оверклокинга, где вместе с Athlon 64 3700+ и набором оперативной памяти GEIL Ultra-X PC3200 (2 х 512 Мб) была и материнская плата DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D на чипсете Nvidia nForce 4 Ultra.

Ее обзор я написал в «Персональных Страницах», теперь это «Блоги».

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В наши дни я снова нашел комплект памяти GEIL Ultra-X на чипах Winbond UTT BH-5 и материнскую плату DFI LanParty UT nF4 SLI-D, которая прибыла ко мне от итальянского оверклокера GRIFF. Так что теперь можно воссоздать с точностью те времена, правда уже вместо Athlon 64 3700+ у меня будет Athlon 64 FX-57!

Что интересно, в сегодняшнем тестировании также будет принимать участие мой супер-кулер из прошлого ThermalTake Big Typhoon, заодно и посмотрим, уйдет ли под ним в отрыв Athlon 64 FX-57 или с Athlon 64 3700+ будет паритет.

Раньше топовая материнская плата стоила $199.00, не то что сейчас $700-800.

Процессор AMD Athlon 64 FX-57

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Мой экземпляр процессора AMD Athlon 64 FX-57 выпущен на 22 неделе 2005 года. Это период начиная с 30 мая по 5 июня. Официальный анонс данного процессора состоялся 27 июня 2005 года. Получается, данный экземпляр был выпущен накануне официального старта продаж.

Я также встречал экземпляры, изготовленные на 12 неделе 2005 года, это период с 21 по 27 марта, но и экземпляры, которые были выпущены гораздо позднее, в самом конце 2005 года.

Считается что, чем позднее дата производства профессора, тем выше шанс на более удачный в плане разгона образец, из-за совершенствования самого процесса производства. Хотя, все мы знаем, что разгон это лотерея, но в случае с AMD Athlon 64 FX-57, AMD уже была причастна к некоторой селекции лучших ядер для этой модели процессора, вот и посмотрим на сколько.

Герой сегодняшнего тестирования.

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Конфигурация тестового стенда

Процессор:

AMD Athlon 64 FX-57 (ADAFX57DAA5BN), 2.8 ГГц, Socket 939, (22 неделя 2005 года);

Материнская плата:

DFI LanParty UT nF4 SLI-D, чипсет NVIDIA nForce 4 SLI;

Оперативная память:

GEIL Ultra-X DDR-SDRAM, 2х512 Мб (PC3200) на чипах Winbond UT BH-5 c CL=2;

Видеокарта:

BFG GeForce 6800 Ultra OC PCI-E 512 Мбайт (winXP - Forceware 81.85, Win7 x64 – Forceware 190.62).

Тестирование проводилось в Windows XP Sp3 x32 и Windows 7 x64 Sp1 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

PiFast v.4.1;

wPrime v.1.43;

HWBOT Prime v.0.8.3;

WinRAR x86 v. 5.40;

Cinebench 2003;

Cinebench R11.5;

Cinebench R15;

3Dmark2001SE Pro b330;

3DMark 2003 v.3.6.1;

3DMark 2005 v.1.3.1.

Разгон в Windows XP осуществлялся с помощью утилиты ClockGen for Nforce4, которая позволяет на лету изменять множитель процессора, его напряжение и частоту системной шины. В Windows 7 x64, данная утилита не работает, но работает версия ClockGen 1.0.5.3, которая позволяет изменять только частоту системной шины. Для изменения множителя процессора в этом случае я использовал Crystal CPUID, современные версии которой работают даже в Windows 10.

После сборки стенда для начала проверим как хорошо разгоняется испытуемый процессор с воздушным охлаждением. Для сравнения возьму результаты своего старого процессора AMD Athlon 64 3700+ и AMD Athlon 64 FX-55 (24 неделя 2005) на ядре «San Diego», который я тестировал в одной из своих прошлых статей. Во всех трех случаях процессоры охлаждались одним и тем же кулером - Thermaltake Big Typhoon.

Максимальная валидация разгона на воздухе для Athlon 64 3700+ составила 3102 МГц. Частота, на которой могли проходить «легкие» бенчмарки – 3000 МГц.

Максимальная валидация Athlon 64 FX-55 составила 3099 МГц, то есть можно считать, что столько же, сколько и обычный Athlon 64 3700+. Частота, на которой процессор мог проходить «легкие» бенчмарки составила - 3020 МГц, что практически на уровне погрешности с результатами Athlon 64 3700+. Соответственно, переплата за Athlon 64 FX-55 в 2005 году была нецелесообразна. При использовании отрицательных температур FX-55 остановился на частоте в 3304 МГц, что надо признать, весьма скромный результат.

Athlon 64 FX-57 на воздухе сходу взял максимальную частоту в 3233 МГц, хотя я видел и больше, но валидацию снять не удалось. Последние версии CPU-Z создают гораздо большую нагрузку на процессор, чем те, которые были 10 и более лет назад. Напряжение при этом было равно 1,60 В и 1,65 В, иными словами, на повышение напряжения на воздухе, даже до 1,70 вольта процессор не реагировал. Стало быть, технологический рубеж ядра «San Diego» - достигнут. Легкие тесты процессор спокойно проходил на частоте - 3169 МГц. Полностью стабильным процессор оставался на частоте 3150 МГц, что является очень хорошим результатом.

Если считать, что модель с индексом 4000+ имеет частоту 2400 МГц, то FX-57 по умолчанию имеет рейтинг 4600+, а разогнанный до 3150 МГц уже целых 5125+. А этот рейтинг - ничто иное, как эквивалент реальной частоты конкурента Intel Pentium 4. На 1.5 В процессор был способен проходить тесты на частоте 3085 МГц, оставаясь при этом «холодным» и быстрым.

Когда фреонка вышла на свои рабочие температуры, при напряжении ядра 1.7 В в BIOS я увидел температуру -6С. Реальные температуры на испарители были еще ниже. Вся бенчсессия заняла у меня 6 часов! Только количество инея на испарителе увеличилось за это время, процессор был готов работать и дальше, но я сдался первым. Так что я морально готов к тому, если производители вернут системы фазового перехода на полки магазинов для повседневной работы, как это было в прошлом.

Отрицательные температуры сразу вдохнули в процессор вторую жизнь. Кипящий фреон в испарителе и минусовые температуры позволили добраться до цифры 3623.65 МГц. В легких бенчмарках процессор был стабилен, вплоть до 3570 МГц. А все тесты я решил проходить на отметке 3500 МГц ровно, что советует рейтингу 5650+. Хотя в реальности, наверное, все же больше.

Для большей наглядности эти цифры я занес в таблицу:

Overclockers.ru Stock, МГц Air, МГц Max air stable for tests Extreme, МГц AMD Athlon 64 3700+ 2200 3102 3000 n/a FX-55 (San Diego) 2600 3099 3020 3304 FX-57 2800 3233 3169 3624

Теперь можно сказать с уверенностью, что разница между процессорами на одном и том же ядре имеется, и старшая модель Athlon 64 FX-57 обладает куда большим разгонным потенциалом. В то время обладатель такого процессора явно мог претендовать на самую высокую производительность, какая была только доступна на то время.

Если заглянуть в базу данных HWBOT, то можно найти максимальную валидацию AMD Athlon 64 3700+ равную 3871 МГц, а первая десятка результатов находится в районе от 3600 МГц до 3871 МГц.

У Athlon 64 FX-55 максимальная валидация составляет 4056 МГц, а десятка лучших результатов начинается с 3666 МГц. Соответственно, в основной массе кристаллы, которые использовалась для производства Athlon 64 FX-55 имели лучшие характеристики разгона, чем у Athlon 64 3700+, но в частотном соотношении отрыв был минимален.

Максимальный результат разгона AMD Athlon 64 FX-57 принадлежит французскому оверклокеру «BEFORE». Его экземпляр выпущенный на 16 неделе 2005 года покорил отметку в 4208.1 МГц. Десятка лучших представителей начинается с 4008 МГц и далее выходит на 4100 МГц и выше.

Разница между разгоном AMD Athlon 64 FX-57 и перечисленными выше процессорами огромна. Действительно, для этой модели использовали самые лучшие кремниевые кристаллы, прошедшие предварительный отбор. Процессоров Athlon 64 с рейтингом 3700+ десятки и сотни тысяч экземпляров, если не больше, и оверклокеры перебирают зачастую не один десяток процессоров в поисках наиболее удачного экземпляра. За все прошедшее время с момента анонса этих процессоров так и не нашлось ни одного экземпляра, несмотря на их большое количество, который бы показал лучший результат, чем Athlon 64 FX-57, которых было выпущено в тысячу раз меньше. Это еще раз доказывает то, что, заплатив $1031 обладатель такого процессора получал нечто больше, чем все остальные.

Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, производители процессоров сами превратились в оверклокеров и селекционеров и лучшие образцы идут в старшие модели процессоров, из которых на 95% все уже выжато на кремниевой фабрике, и овеклокеры вынуждены искать среди оставшихся 5% процессоров, наиболее удачные экземпляры и все больше углубляться в тюнинг системы.

Причин тут масса, но одна из главных – это тепловыделение современных процессоров. Для разгона современных CPU об использовании воздушного охлаждения придется забыть, даже далеко на всякая вода справиться с отводом 300+ Вт тепла с очень небольшой площади кристалла процессора. Как ни странно, раньше эта проблема решалась с помощью серийно-производимых систем фазового перехода – «фреонок». Энтузиасты охлаждали свои Intel Pentium 4 и Athlon 64 FX и не жаловались на шум компрессора и другие побочные минусы такого вида охлаждения.

Зато можно было использовать Athlon 64 FX-57 на частоте 3500 МГц 24/7 и наслаждаться непревзойденной производительностью. Если современные процессоры в борьбе за энергоэффективность продолжать прибавлять в том же духе, то скоро точно без фреонок нам не обойтись. Кто заинтересовался этой темой, может прочесть мою статью в Блогах «Серийно выпускаемые phase-change системы охлаждения».

Результаты тестирования

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, секунды

Меньше – лучше





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Разница в производительности всех AMD Athlon 64 FX ожидаема, но вот результат работающего на частоте 3000 МГц Athlon 64 FX-53 на Socket 940 ниже, чем у Athlon 64 FX-57 по умолчанию на 2800 МГц. Архитектурные отличия дают о себе знать.

PiFast v.4.1

PiFast v.4.1



Время, секунды

Меньше – лучше





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В данном тесте, результат которого больше полагается на тактовую частоту, ситуация схожа с предыдущим тестом, за исключением борьбы на 3 ГГц представителей двух платформ Socket 940 и Socket 939. Athlon FX-55 на ядре «San Diego» оказывается быстрее FX-53 на ядре «ClawHammer».

wPrime v.1.43

wPrime v.1.43



Время, секунды

Меньше – лучше





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Аналогичная ситуация предыдущему тесту, где Athlon FX-57 на частоте 2800 МГц в стоке быстрее первого флагмана Athlon FX-51 на частоте 2857 МГц.

HWBOT Prime v.0.8.3

HWBOT Prime v.0.8.3



Итоговый балл

Больше – лучше





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WinRAR x86 v. 5.40

WinRAR x86 v. 5.40



Кбайт/с

Больше – лучше





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Athlon FX-57 уходит в отрыв, благодаря использованию высокочастотной и низколатентной оперативной памяти.

Cinebench 2003

Cinebench 2003



Баллы

Больше – лучше





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Cinebench R11.5

Cinebench R11.5



Баллы

Больше – лучше





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Cinebench R15

Cinebench R15



Баллы

Больше – лучше





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3DMark 2001 SE Pro b330

3DMark 2001 SE Pro b330



Итоговый балл

Больше – лучше





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Здесь сразу видна вся расстановка сил, так как данная версия 3DMark особенно чутко реагирует на все характеристики всех компонентов системы. FX-57 на частоте е 2.8 ГГц уверенно обходит 3.0 ГГц FX-53 на Socket 940. Хотя тут также сказывается различие обеих платформ.

3DMark 2003 v.3.6.1

3DMark 2003 v.3.6.1



Итоговый балл

Больше – лучше





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3DMark 2005 v.1.3.1

3DMark 2005 v.1.3.1



Итоговый балл

Больше – лучше





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AIDA64 5.50.3600

Чтение из памяти, Мбайт/с:

Чтение из памяти разогнанного Athlon 64 FX-57 находится на уровне значений DDR2-SDRAM памяти, хоть это даже не предел, а просто хороший результат.

Запись в память, Мбайт/с:

Запись в память также находится очень высоком уровне и составляет конкуренцию даже будущим AMD Phenom. Вот что значит хорошо проработанный интегрированный контроллер памяти, низкие задержки DDR1-SDRAM и высокая тактовая частота процессора.

CPU Queen:

В целочисленных операциях одно единственное ядро процессора пытается соперничать с духядерными решениями и немного недостает до производительности двухядерного AMD Athlon 64 X2 4000+.

FPU V8:

А в данном тесте FX-57 даже удается обогнать двухядерного AMD Athlon 64 X2 4000+ и Pentium Extreme Edition 955, который выйдет лишь только в декабре 2005 года, но в январе 2006-го ему будет противостоять двухъядерный AMD Athlon 64 FX-60, способный разгоняться до аналогичных с FX-57 частот.

Cache and Memory benchmark:

Нажмите для увеличения.

И небольшой бонус для любителей современных бенчмарков. Я испытал процессор на частоте 3550 МГц в Cinebench R20. Скажу откровенно — это было испытанием и для меня, и для процессора. По времени тест шел в районе 10 минут и, несмотря на такую серьезную нагрузку, процессор завершил его с результатом 145 очков. Можно этот результат сравнить со своими цифрами и порадоваться прогрессу.

Видео данного процесса приведено ниже.

Заключение

Найти сейчас AMD Athlon 64 FX-57 так же сложно, как и приобрести его на старте продаж. Несмотря на это, Athlon 64 FX-57 является самым быстрым одноядерным процессором тех времен, когда однопоточные приложения и игры доминировали над многопоточными. Он является последним процессором с одним ядром, который завершил очередную веху в развитии программного обеспечения. Сейчас без многопоточности никуда не деться, но в 2005 году все было иначе.

Athlon 64 FX-57 также является последним одноядерным флагманом, который использовал DDR-SDRAM память первого поколения. Конкуренты, перешедшие на LGA 775, уже вовсю использовали все преимущества памяти нового поколения, но это не мешало ему оставаться лидером по производительности. С момента выхода первой модели AMD Athlon 64 FX-51 до FX-57 прошло два года, за это время многое изменилось на процессорной арене. Сейчас темпы развития всей микропроцессорной индустрии гораздо растянуты во времени, но те два года были золотым временем для компании AMD.

Что касается процессорного ядра «San Diego», то не все ядра одинаково полезны. Пусть разгон и является лотерей, но шансы на счастливый билет у Athlon 64 FX-57 выше, чем у остальных процессоров с аналогичным ядром, за это, естественно, приходится расплачиваться рублем и тогда, и сейчас. Шансы найти удачный процессор все еще остаются, так что всем удачи!

Максим Романов aka Max1024

Послесловие

Цикл статей о Socket 939 и всем, что ему предшествовало, с большей долей вероятности завершен. Мною были рассмотрены все процессоры, относящиеся к серии AMD Athlon 64 FX, включая двухъядерные. Почему-то с процессорами AMD мне проще, а вот найти их конкурентов не такая простая задача. Возможно, это связано с тем, что они относятся к LGA 775, а он, судя по всему, еще используется по прямому назначению. По крайней мере, активность в соответствующей теме на форуме большая.

Писать, конечно, еще есть о чем. Но в связи с такой ситуацией у меня возник риторический вопрос: «А можно ли относить 775-й сокет в самом конце 2021 года к категории «Ретро»?». Если рассматривать прямых конкурентов AMD Athlon 64 FX-57 и FX-60 – то да. Но весь вопрос сводится к доступности на барахолках соответствующих материнских плат и процессоров. Если Socket 939 и даже AM2 уже мало кому нужен из-за низкой производительности, то платы на LGA 775 все еще в цене и в ходу.

Для продолжения цикла статей о ретроклокинге я составил приблизительный список тех хардварных артефактов, что мне понадобятся в будущем, где фигурирует и LGA 775. Возможно, у кого-то что-то из этого списка давно лежит без дела, не используется, либо хранится как сувенир и так далее. Перейдя по ссылке, можно увидеть, что мною разыскивается… Возможно, вам будет не жалко с этим расстаться, а мне позволит рассказать об этом «железе» в своих следующих статьях.