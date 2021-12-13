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Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super

Тест AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7-10700КF в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-10700КF и AMD Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Модель Intel Core i7-10700КF поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3800-5100 Мгц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 7 3700Х тоже поддерживает полные 8/16 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-4400 Мгц. У обоих процессоров наблюдается минимальный частотный потенциал. После разгона синий CPU функционировал с частотой 5000 МГц, а зеленый - 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая карта прошлого поколения GeForce RTX 2080 Super. Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

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В игре Assassin's Creed Valhalla лидировал процессор Core i7-10700КF. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал модель Ryzen 7 3700X на 6%-8%.

Biomutant

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1% low и average FPS

В фэнтезийном рубилове Biomutant протагонисты продемонстрировали одинаковую производительность.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В футуристическом шутере Cyberpunk 2077 первую строчку оккупировал процессор Core i7-10700КF. В зависимости от разрешения и режима работы он обогнал Ryzen 7 3700X на 13%-16%.

Days Gone

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1% low и average FPS

В пост апокалиптическом проекте Days Gone в штатном режиме работы лидировала модель из синего лагеря. После разгона к ней вплотную приблизился зеленый CPU.

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F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 модель Core i7-10700КF "ушла в космос". Ее отрыв от восьми ядерного конкурента составил внушительные 21%-37%.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

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В экшне Horizon Zero Dawn обе модели показали равные результаты.

Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах Mafia Remastered и Watch Dogs Legion снова уверенно лидировал синий процессор.

Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i7-10700КF. В зависимости от разрешения и режима работы она была быстрее Ryzen 7 3700X на 8%-12%. Примечательно, что после разгона зеленый CPU смог догнать синего соперника, работающего в номинальном режиме.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i7-10700КF был быстрее модели Ryzen 7 3700X в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • Процессор Core i7-10700КF был в паритете с моделью Ryzen 7 3700X в играх Biomutant и Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i7-10700КF опередил соперника Ryzen 7 3700X в шести играх из восьми протестированных и показал с ним равные результаты в пяти проектах.

Модели Core i7-10700КF и Ryzen 7 3700X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i7-10700КF - 27 450 рублей;

  • Ryzen 7 3700X - 27 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вновь лидировал процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-10700КF и Ryzen 7 3700X победила модель из синего лагеря. Она была быстрее зеленого конкурента, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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