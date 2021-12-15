Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 100 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.
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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.
В тестировании приняли участие следующие видеокарты:
- GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Origins
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1920х10801% low и average FPS
Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
Far Cry 5
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1920х10801% low и average FPS
Hitman 3
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1920х10801% low и average FPS
Humankind
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1920х10801% low и average FPS
The Witcher 3: Wild Hunt
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1920х10801% low и average FPS
Watch Dogs Legion
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1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что лидировала модель GeForce RTX 2080 Ti. Второе место занял ускоритель GeForce RTX 2080 Super и на третьей строчке расположилась карта GeForce RTX 2080.
Примечательно, что в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2080 Ti была быстрее младшего сородича GeForce RTX 2080 Super на 15-23%. На первый взгляд разрыв в производительности небольшой. Однако не стоит забывать, что в таких процессорозависимых играх, как Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion процессоры ограничивали потенциал видеокарт даже в разрешении 2560х1440.
Графические ускорители GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 обеспечили комфортную производительность во всех протестированных проектах.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.
Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.
- GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 98 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 60 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 57 000 рублей;
Соотношение стоимости и производительности видеокарт
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.
Прогматичным покупателям стоит обратить внимание на ускорители GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Они показали высокие результаты в большинстве игр, и уверенно лидировала по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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