В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 100 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт;

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

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1920х1080 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

Far Cry 5

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1920х1080 1% low и average FPS

Hitman 3

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1920х1080 1% low и average FPS

Humankind

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1920х1080 1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

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1920х1080 1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что лидировала модель GeForce RTX 2080 Ti. Второе место занял ускоритель GeForce RTX 2080 Super и на третьей строчке расположилась карта GeForce RTX 2080.

Примечательно, что в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2080 Ti была быстрее младшего сородича GeForce RTX 2080 Super на 15-23%. На первый взгляд разрыв в производительности небольшой. Однако не стоит забывать, что в таких процессорозависимых играх, как Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion процессоры ограничивали потенциал видеокарт даже в разрешении 2560х1440.

Графические ускорители GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 обеспечили комфортную производительность во всех протестированных проектах.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 98 000 рублей;

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 60 000 рублей;

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 57 000 рублей;

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080.

Прогматичным покупателям стоит обратить внимание на ускорители GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080. Они показали высокие результаты в большинстве игр, и уверенно лидировала по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

