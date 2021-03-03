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Вступление

Я продолжаю рассматривать разные материнские платы для платформы AMD AM4, и иногда приходится возвращаться к истоку потому, что появилось что-то новое и переосмысленное, но с каким-то зрелым решением. Так получилось, что перед нами второй приход чипсета AMD B450. На самом деле все легко объясняется. Он продолжает оставаться самым популярным, несмотря на то, что уже вышли такие новинки как AMD X570, B550 и A520. В чем секрет успеха? Прежде всего – это цена и возможность какого-то разгона. Да, уже вышли новые процессоры 5000-серии, но они еще никак не могут стать массовыми из-за высоких цен. Например, AMD Ryzen 5 3600 продолжает оставаться дешевле 5600X и многим кажется, что AMD провернула такой же трюк, как в свое время с AMD B550. Все думали, что он заменит B450, а он просто встал в нишу между ним и X570. Хорошо, что процессоры 3000-серии еще не кончились, иначе у покупателей просто не было бы выбора.

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Устройства с новым интерфейсом PCI-e 4.0 тоже появляются неохотно. Да, вышла целая куча видеокарт, но где они? Их просто нет в магазинах. Те, что есть стоят каких-то сумасшедших денег и сейчас наступили тяжелые времена для геймеров. Что касается накопителей, то их тоже пока не так много. Цены высокие, а производительность явно не в разы выше. Однако, перспективы рисуются интересные, когда видеокарта будет напрямую работать с SSD, а не через процессор. Эта технология позволит немного разгрузить ресурсы CPU и направить его вычислительную мощь в другое русло. Пока же мы видим, как производители материнских плат выпускают обновленные версии устройств на чипсете AMD B450 и поэтому это можно считать вторым пришествием.

Многие пользователи переживают на тему совместимости, ведь представители AMD уже пугали и говорили, что с 5000-серией будут работать только чипсеты 500-серии. Также не совсем понятна ситуация с памятью и ее разгоном. Да и вообще не понятно, как плата на старом чипсете будет работать с новым процессором. Есть ли вообще смысл сейчас покупать обновленную плату на чипсете B450 или лучше доплатить и взять на B550? Вопросов очень много и каких-то вразумительных ответов я не нашел, а когда пересел на процессор AMD Ryzen 7 5800X, действительно стал испытывать трудности с платами на B450, а на A520 такой процессор использовать как-то глупо и вот я решил взять новую плату на B450 и посмотреть, как сейчас обстоят дела с этим чипсетом.

Поскольку я уже рассмотрел несколько моделей из линейки ASUS TUF Gaming, которая является очень популярной. Я снова решил выбрать плату именно из нее, но выяснилось, что есть две модели, которые не сильно отличаются по цене. Это ASUS TUF Gaming B450M-Pro II и ASUS TUF Gaming B450M-Pro S. Даже название очень похоже, но это два разных устройства. Изучив характеристики, я понял, что надо брать ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, и она обошлась мне в 8400 рублей.

Недешево за B450, но я помню, что за ASUS TUF Gaming на A520 я заплатил больше 6000 рублей. Здесь же обещают очень неплохой функционал, который включает поддержку всех современных интерфейсов. Рассмотрим плату и ответим на многие вопросы.

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Упаковка и комплектация

Оказывается, не все TUF Gaming одинаково хороши. Если упаковка глянцевая – это бюджетный вариант, а если матовая, то это премиум. Звучит абсурдно, но что-то в этом есть. Во всяком случае у ASUS TUF Gaming B550M-Plus она была матовая, и здесь тоже.

Фон темный. Сквозь него в левом верхнем углу проступает серая надпись большими буквами TUF Gaming. Сверху гораздо ярче выделяется логотип производителя и слоган: в поисках невероятного. В левом верхнем углу мы видим значок ASUS AURA Sync.

Ниже по правому краю проявляется изображение материнской платы. На мой взгляд, можно было сделать его крупнее и четче, как на продукции серии PRIME. Ниже оранжевыми буквами выделена надпись TUF Gaming, а под ней контурными символами наименование модели B450M-Pro S. В самом низу есть куча значков, среди которых самый важный информирует о том, что: поддерживаются настольные процессоры AMD Ryzen 3000-серии. В правом нижнем углу находится эмблема TUF Gaming.

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Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming B450M-Pro S. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь мы видим белый картонный лоток. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Сертификат соответствия стандартам (США);

Информация по безопасности;

Краткое руководство;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

От диска производители пока никак не могут избавиться. Кстати, операционные системы поддерживаются две: Windows 10 и Windows 7. А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. В ноутбуках уже давно BIOS обновляется через центр обновления Windows 10.

Что еще есть в комплекте?

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Квадратик двустороннего скотча.

Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. Теоретически монтажные комплекты M.2 могли быть уже на плате, как и заглушка задней панели. Весь комплект поставки мало чем отличается от того, что был на плате ASUS TUF Gaming B550M-Plus.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства составляют 244 х 244 мм. Сперва может показаться, что она ничем не отличается от ASUS TUF Gaming B550M-Plus. Однако это не просто копия с банальной заменой чипсета. Отличия все же есть.

По сравнению с моделью ASUS TUF Gaming A520M-Plus эта плата кажется тяжелой и массивной. Все это легко объясняется.

Здесь есть несколько радиаторов и сама печатная плата толще. В остальном ничего нового. Темно-коричневый текстолит, глянцевая поверхность и серые принты.

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С обратной стороны элементов практически нет. Есть массив светодиодов в нижнем углу, где просвечивается гребенка без слоев металлизации. Несмотря на то, что эту сторону платы никто не видит, здесь нанесено много принтов. Они образуют абстрактный полосатый узор.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8. Это привычная конфигурация для платформы AM4, тем более мы говорим о компактной бюджетной плате. Тем не менее, производитель все понимает, о том, что есть поддержка флагманских моделей. Может быть, гнать их никто не будет, но в штатном режиме они должны работать.

Здесь в качестве бонуса используется технология ProCOOL. Ее смысл сводится к использованию монолитных (solid) контактов и поэтому при повышенной нагрузке разъем меньше греется. Пользователь сам должен оценивать все риски и понимать, что нагрузка на одиночный разъем 8-pin будет большая, возможно он будет греться и есть более подготовленные для такой мощности устройства.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня для геймеров. Маловероятно, что в нее будут устанавливать флагманские модели процессоров, но такая возможность есть.

Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет не так просто.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов, чередующихся друг с другом. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 10 каналов (8+2) для ядер и SoC. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC639 50A VRPower Integrated Power Stage.

Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 50 А. Это точная копия подсистемы питания более дорогой платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus.

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Еще на каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета, а также за транзисторными сборками, ближе к разъемам задней панели.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1106CGQW. Он обеспечивает шесть фаз и используется на ASUS TUF B450M-Plus Gaming, где 4+2 фазы.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет. Его пытается заменить боковой радиатор и поэтому закрывает разъемы задней панели.

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Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее, но тепловой трубки между ними нет. Нагрузка будет больше на боковой и значит он будет греться сильнее.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. На боковом присутствует небольшой узор и надпись TUF Gaming. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от SSD накопителя типа M.2.

Обычный пользователь думает, что такое техническое решение доступно как раз для того слота M.2, который получает линии от процессора. И здесь он крупно ошибается. Радиатор предназначен для слота M.2 PCI-e x4 Gen3. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху присутствуют только незначительные узоры. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Он абсолютно такой же, как на ASUS TUF Gaming B550M-Plus. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B450.

Что мы теряем по сравнению с B550? Вместо 6 линий PCI-e Gen3 или 4 линий PCI-e Gen3 + 2 х SATA3 на B450 только 6 линий PCIe Gen2. Поэтому нижний слот M.2 здесь использует линии Gen2, а верхний Gen3 от процессора.

Портов SATA здесь всего четыре и находятся они не очень удобно по нижнему краю. Немного выше расположены контакты для сброса настроек BIOS – ClrCMOS.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Левее портов SATA по нижнему краю находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, один 4-pin коннектор для вентилятора и один разъем для подключения обычной RGB ленты 12В.

Далее следует колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC S1200A и пять электролитических конденсаторов Nichicon.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга ITE IT8655E и сетевой контроллер Realtek RTL8125B стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. Батарейка находится над слотом PCI-e x1. Рядом с ней еще один разъем 4-pin для вентилятора.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Один разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводного модуля нет, как нет и места для его установки.

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming B450M-Pro S Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 2000, 3000-серии, а также 5000-серии начиная с версии BIOS 2402 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B450 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen2 (х4);

1 - PCI-e x1 Gen2 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B450; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD Ryzen 3000);

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen2 или SATA3 (AMD B450) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125B Аудио Realtek ALC S1200A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4x USB 2.0 (AMD B450) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B450);

4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B450) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг ITE IT8655E Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;

1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x BIOS FlashBack Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии TUF Gaming. Что касается цветовой палитры, то она ближе к серии PRIME.

Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS – 2807;

Память: 2 x 8Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750W.

Тестирование

После сборки система была запущена, но она не заработала с этим процессором. Я был уверен, что поддержка будет прямо «из коробки», чуда не случилось. Симптом простой. Все вентиляторы крутятся и горит желтая лампочка DRAM. Сначала я даже пробовал использовать разную память, оставить один канал, но это было бесполезно. Кстати, была установлена версия BIOS 2204, а нужно было всего на одну версию новее. Flashback – полезная функция, но все равно нужен другой компьютер, чтобы скачать обновление и переименовать образ.

После запуска системы становится видно, что подсветка абсолютно такая же, как на ASUS TUF Gaming B550M-Plus. Теперь, когда все работает, можно проверить работу системы утилитами.

Если кто-то думает, что новые процессоры стали холоднее, то заблуждается. Производительность у них повыше, но и жарят они будь здоров.

Даже в штатном режиме 87°C при прогреве в Prime95 Small FFTs. Разгонять такой процессор лучше всего на воде, но если не гонять его в Prime, то в остальном все получается отлично. Система проходит абсолютно все тесты.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

Cinebench R15:

3DMark Time Spy:

Накопитель установлен в верхний слот. CrystalDiskMark 7.0.0.

В 3DMark Time Spy почти рекорд, нужно было чуть-чуть докрутить. Остальные результаты тоже не такие уж плохие, и все это на относительно недорогой системной плате.

Тепловизор показывает неплохие результаты по нагреву.

Нужно учитывать, что в корпусе температуры будут выше, но тут не видно какого-то криминала.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

На мой взгляд, ASUS TUF Gaming B450M-Pro S – это отличная материнская плата, и мое мнение неспроста разделяют многие покупатели. Действительно, очень хороший функционал. Есть USB 3.2 Gen2 Type-C, что уже само по себе неплохо. В целом много портов USB на задней панели и это хорошо. На плате есть индикация и подсветка, поэтому работать с ней очень комфортно, а смотреть на нее приятно. Еще есть два порта M.2 с поддержкой SATA. Один из них оборудован радиатором.

Кстати, еще тут отличная подсистема питания процессора для недорогой модели. Здесь мы действительно видим 8+2 канала. Причем не обычные транзисторы, а сборки Dr. MOS. Они неплохо охлаждаются двумя радиаторами. Под Prime95 с процессором AMD Ryzen 7 5800X элементы питания не разогреваются выше 50°C. Разгон есть, и он очень хороший. Еще раз убеждаюсь в том, что если нет OptiMEM, то оперативная память гонится здорово. Да, и память, и процессор гонятся ничуть не хуже, чем на AMD B550. Это значит, что все дело в плате, а не чипсете.

Есть технология ProCOOL, и она работает. Даже в разгоне дополнительный коннектор питания 8-pin не греется так сильно, как на некоторых других платах со связкой 4+8. На плате отлично работает софт Armoury Crate, но нет только поддержки ARGB. Вместо этого есть поддержка обычного RGB 12B. Звук неплохой, но не более, зато есть поддержка шумоподавления микрофона. Она действительно работает, и это очень полезная функция, особенно в современной дистанционной действительности. Есть поддержка современного сетевого стандарта Ethernet 2.5G, а еще самое главное – функция BIOS Flashback, которая позволяет обновить или восстановить BIOS. Скачал образ на флешку, переименовал его, нажал кнопку – дело в шляпе. Теперь плата поддерживает процессоры 5000-серии.

Мне плата действительно понравилась: придраться просто не к чему. Пусть нет ARGB 5B и применена упрощенная система управления вентиляторами FAN Xpert 2+, но мне остальные функции оказались нужнее и важнее. Это практически копия ASUS TUF Gaming B550M-Plus, а та стоит ощутимо дороже. Это тот случай, где стоит сэкономить.

Андрей Понкратов aka wildchaser