новый стиль оформления геймерских устройств и аксессуаров ROG вдохновлен светом киберпанковых неоновых вывесок Полный набор: в оформлении Electro Punk теперь доступны геймерская гарнитура Strix Go 2.4, клавиатура Strix Scope TKL, мышь Strix Impact II и другие аксессуары

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет специальную серию геймерских устройств в дерзком оформлении Electro Punk с неоново-розовыми акцентами на черном фоне. Новая цветовая схема была впервые анонсирована в апреле этого года. Теперь в этом ярком оформлении доступны геймерская гарнитура ROG Strix Go 2.4, клавиатура ROG Strix Scope TKL, мышь ROG Strix Impact II и другие устройства и аксессуары ROG.Гарнитура ROG Strix Go 2.4 Electro Punk с беспроводным подключением 2,4 ГГц и адаптером USB-C подходит для смартфонов, ПК, Mac, приставок PlayStation®, Xbox® и портативной игровой консоли Nintendo Switch. В специальной версии Electro Punk акценты неоново-розового цвета используются во внутренней части оголовья и чашек. Еще один неоново-розовый акцент – логотип ROG. В остальном же устройство выполнено в практичном и немарком черном цвете.В съемном выносном микрофоне гарнитуры ROG Strix Go 2.4 реализована технология интеллектуального шумоподавления. Она отсеивает посторонние шумы, обеспечивая кристально чистое звучание голоса при общении в игровом чате. На одной из чашек удобно расположены кнопки, позволяющие управлять работой гарнитуры: регулировать громкость воспроизведения и отключать микрофон. Технология разделения аудиосигнала Signal Diversion помогает отделить друг от друга звуки различных частот, чтобы снизить интерференцию между ними. Для работы гарнитуры в течение 3 часов достаточно лишь 15 минут подзарядки. При полном заряде аккумулятора она сможет проработать в автономном режиме до 25 часов. В комплекте с гарнитурой ROG Strix Go 2.4 Electro Punk поставляется адаптер USB-C > USB 2.0 и кабель со стандартным 3,5-мм штекером для подключения к самым разным устройствам.Клавиатура ROG Strix Scope TKL в оформлении Electro Punk притягивает взгляды ярко-розовыми шляпками на клавишах управления, пробела, Backspace и стрелках, а красочная RGB-подсветка Aura Sync реализована под каждой клавишей, в логотипе и даже в основании корпуса клавиатуры.Компактная механическая клавиатура ROG Strix Scope TKL Electro Punk создана прежде всего для динамичных многопользовательских онлайн-игр и шутеров от первого лица. Увеличенная клавиша CTRL с левой стороны помогает уверенней управлять движениями персонажа в игре, а механические переключатели Cherry MX гарантируют высочайшую скорость и точность управления. Необычное яркое оформление сделает клавиатуру Strix Scope TKL Electro Punk центром внимания на любой LAN-вечеринке или киберспортивном турнире, а долговечная алюминиевая накладка на верхней панели корпуса и компактный размер позволят без проблем брать ее с собой – она легко поместится в рюкзак для ноутбука.Новое оформление Electro Punk не меняет главных качеств геймерской мыши ROG Strix Impact II – удобства и эргономики. Малый вес – всего 79 граммов – способствует высокой скорости перемещения, основные кнопки мыши используют шарнирный механизм для уменьшения глубины хода, а мягкий прорезиненный провод не препятствует движению и не заламывается.Высокоточный сенсор обладает чувствительностью до 6200 точек на дюйм, а специальная кнопка позволяет моментально переключаться между четырьмя уровнями чувствительности. Эксклюзивная конструкция разъемов позволяет подбирать переключатели с нужным усилием нажатия и продлевает срок службы мыши. Пять кнопок на корпусе мыши можно запрограммировать в соответствии с собственным стилем игры.В дизайне Electro Punk корпус мыши остался черным, создавая превосходный фон для ярких неоново-розовых акцентов в оформлении колесика прокрутки, логотипа ROG и программируемых кнопок над прорезиненной накладкой на боковой панели. В новом оформлении Electro Punk геймерская мышь ROG Strix Impact II все так же сияет «от носа до хвоста»: подсветка RGB с технологией синхронизации Aura Sync встроена в колесико, логотип и фронтальную часть этого уникального устройства.Большой размер коврика ROG Sheath Electro Punk – 89 на 43 см – позволяет с комфортом разместить на нем все игровые аксессуары, а особое покрытие из плотного тканого материала обеспечивает легкое скольжение мыши и точность управления. Резиновое основание коврика не дает ему скользить по столу. Прострочка по периметру гарантирует, что яркие края коврика не будут обтрепываться. Сохранить аккуратный внешний вид надолго поможет стратегически выбранное цветовое решение – наиболее маркие участки коврика выполнены в практичном черном цвете.Геймерский рюкзак ROG Ranger BP1503 в оформлении Electro Punk станет отличным решением для транспортировки ноутбука и аксессуаров из той же коллекции. В оформлении рюкзака также используются неоново-розовые акценты на черном фоне. Прочный и легкий материал с водоотталкивающей пропиткой надежно защитит содержимое рюкзака от дождя во время транспортировки. Для организации внутреннего пространства используется специальная разделительная сетка, которая поможет аккуратно разместить 15-дюймовый ноутбук, все провода и сопутствующие аксессуары.В дизайне футболок ROG Electro Punk и ROG Retro Punk T-Shirts воплощена гремучая смесь молодежного бунтарского духа и ретрофутуристической эстетики, а всегда узнаваемый логотип ROG получил необычное оформление в стиле киберпанк.