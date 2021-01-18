С 2015 года органы правосудия Южной Кореи периодически беспокоят вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), считающегося главным наследником империи, основанной его дедом. В 2017 году его даже отправили за решётку сроком на один год вместо предусмотренных вердиктом суда пяти лет, но после выхода на свободу он вернулся к оперативному управлению корейским гигантом.

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Как отмечает Reuters, новое решение Верховного суда Южной Кореи предусматривает для Ли Джэ Ёна тюремное заключение сроком на два с половиной года, из которых год он уже пробыл за решёткой в 2017 году. Фактическому главе Samsung вменяются взятки, растраты и преступные доходы на сумму около $7,8 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Представители Ли Джэ Ёна в суде выразили разочарование подобным решением, считая главным источником злоупотреблений принятую покойным отцом обвиняемого практику управления компанией. Наследник пытался вести открытую и современную политику, рассчитывая назначить на ключевые посты в Samsung наёмных менеджеров, а не приближённых к себе людей. Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) умер в октябре прошлого года, но по состоянию здоровья в последние годы уже не руководил Samsung, делегировав соответствующие полномочия своему сыну, Ли Джэ Ёну.