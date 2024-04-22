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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA начнёт получать от Samsung память HBM3E уже в этом полугодии
Несколько раньше, чем ожидалось.

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Прошлую неделю некоторые южнокорейские СМИ завершили сообщением о готовности Samsung Electronics приступить к поставкам новейшей памяти HBM3E для компании NVIDIA до конца текущего полугодия. Ранее считалось, что эти поставки начнутся не ранее третьего квартала, поэтому Samsung в некоторой степени удаётся опережать первоначальный график.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Сейчас NVIDIA завершает тестирование предоставленных Samsung образцов памяти HBM3E в 8- и 12-ярусном исполнении. Объём памяти в 12-ярусном стеке может достигать 36 Гбайт, поэтому такие микросхемы Samsung наверняка достанутся флагманским ускорителям вычислений NVIDIA. В любом случае, усиление конкуренции позволит снизить цены на HBM3E во второй половине текущего года, как считают аналитики, и NVIDIA от этого точно выиграет.

#nvidia #samsung #искусственный интеллект #sk hynix #hbm3e
Источник: mk.co.kr
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