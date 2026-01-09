Об этом разработчики объявили в рамках New Game+ Showcase 2026.

Ролевая игра Avowed от признанных мастеров жанра из Obsidian Entertainment, быть может, и не хватала звёзд с неба, и в целом критики охарактеризовали её как весьма средненький продукт в своём жанре, но от дополнительной аудитории ей хуже явно не будет. Так, выйдя в феврале 2025 года на PC и Xbox Series, спустя год — 17 февраля — проект заглянет и на консоли PlayStation 5. Об этом сообщили разработчики в рамках мероприятия New Game+ Showcase 2026.

Одним выходом на консоли текущего поколения от Sony игра не ограничится. Avowed вместе с релизом на PlayStation 5 получит большое обновление, включающее в себя режим «Новая игра+», усовершенствованный фоторежим и ряд других изменений и нововведений, в том числе три дополнительные расы для протагониста.

Сообщается, что возможность оформить предварительный заказ на PS5-версию Avowed откроется уже в ближайшей перспективе. Напомним, что в российском регионе игра официально недоступна, поскольку Microsoft, которой принадлежит подразделение Xbox Game Studios, которому, в свою очередь, принадлежит Obsidian Entertainment, в 2022 году приняла решение об уходе с российского рынка.