Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Фэнтезийная RPG Avowed от Obsidian выйдет на PlayStation 5 в середине февраля
Об этом разработчики объявили в рамках New Game+ Showcase 2026.

Ролевая игра Avowed от признанных мастеров жанра из Obsidian Entertainment, быть может, и не хватала звёзд с неба, и в целом критики охарактеризовали её как весьма средненький продукт в своём жанре, но от дополнительной аудитории ей хуже явно не будет. Так, выйдя в феврале 2025 года на PC и Xbox Series, спустя год — 17 февраля — проект заглянет и на консоли PlayStation 5. Об этом сообщили разработчики в рамках мероприятия New Game+ Showcase 2026.

Одним выходом на консоли текущего поколения от Sony игра не ограничится. Avowed вместе с релизом на PlayStation 5 получит большое обновление, включающее в себя режим «Новая игра+», усовершенствованный фоторежим и ряд других изменений и нововведений, в том числе три дополнительные расы для протагониста.

Сообщается, что возможность оформить предварительный заказ на PS5-версию Avowed откроется уже в ближайшей перспективе. Напомним, что в российском регионе игра официально недоступна, поскольку Microsoft, которой принадлежит подразделение Xbox Game Studios, которому, в свою очередь, принадлежит Obsidian Entertainment, в 2022 году приняла решение об уходе с российского рынка.

#obsidian entertainment #avowed
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
22
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
15
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
akzi
12:51
бп для лед освещения (бывают широкие не высокие, узкие не высокие, + герметичные узкие влагозащищенные подороже и массивнее), но там для обычных плат нужен будет dc-dc atx адаптер. Стоят они недорого...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Dimkovski
12:43
Я бы в ремастер с новой графой на UE5 сыграл ещё разок.
Продажи «интерактивного кино» Detroit Become Human достигли отметки в 15 миллионов копий
akzi
12:41
88мм высота все портит!( Это много! Даже фабричные недорого есть тонкие кулеры ic-30? (якобы 100ВТ+-, но это обман, явно, столько не сможет, или будет кочегариться как утюг с риском выхода из строя и...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Oleg Panda
12:39
О как интересно! А я вот твой хваленый чимбаликс или как его там даже поставить не смог, хотя все (ваще все дистры, кроме, наверное, генту) ставлю с закрытыми глазами левой пяткой. Но за то в лайв реж...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Snooper
12:38
Ух ты, аж 72 штуки. Интересно что за процы? Процы похоже просто распаяны.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Dentarg
12:34
Повезло тем, кто купил 4090 за 140к на релизе в 2022г. 5 лет на бескомпромиссном флагмане.
Выпуск видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter