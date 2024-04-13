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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 стала триумфатором церемонии BAFTA Games Awards 2024
Кстати, теперь игра признана лучшей пятью ведущими премиями.

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Разработчики из бельгийской студии Larian посетили очередную церемонию с выдачей наград, где их Baldur’s Gate 3 стала триумфатором. Вчера вечером прошла церемония BAFTA Games Awards 2024, в рамках которой британская академия кинематографического и телевизионного искусства награждает лучшие игры с 2004 года.

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В рамках уже 20-й по счёту церемонии BAFTA фэнтезийная ролевая игра была признана лучшей в 2023 году — причём, как жюри BAFTA Games Awards 2024, так и простыми геймерами. Проект подопечных Свена Винке получил награды за лучшую музыку, повествование и актёрскую игру второго плана.

В рамках прошедшей церемонии среди игр также особого внимания удостоились Alan Wake II (за лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder (лучший мультиплеер и игра для всей семьи) и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра).

Вышедшая ещё в конце 2020 года Cyberpunk 2077 тоже была отмечена жюри BAFTA — отметили стремление разработчиков выпускать для игры многочисленные исправления. За технические достижения отметили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, за гейм-дизайн наградили Dave the Diver, а актёрскую игру Наджи Джетера (Nadji Jeter) в Marvel’s Spider-Man 2 посчитали самой лучшей.

Список победителей по всем номинациям выглядит следующим образом:

  • Техническое достижение: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Художественное достижение: Alan Wake II;
  • Достижение в области звука: Alan Wake II;
  • Лучшая анимация: Hi-Fi Rush;
  • Лучшее повествование: Baldur’s Gate 3;
  • Лучшая музыка: Baldur’s Gate 3;
  • Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучший гейм-дизайн: Dave the Diver;
  • Лучшая актёрская игра первого плана: Наджи Джетер (Nadji Jeter) в роли Майлза
  • Моралеса из Marvel’s Spider-Man 2;
  • Лучшая актёрская игра второго плана: Эндрю Уинкотт (Andrew Wincott) в роли Рафаила;
  • Лучшая игра для всей семьи: Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077;
  • Лучшая игра за гранью развлечений: Tchia;
  • Лучшая оригинальная игра: Viewfinder;
  • Лучшая дебютная игра: Venba;
  • Лучшая игра британской студии: Viewfinder;
  • Игра года от EE (голосование игроков): Baldur’s Gate 3;
  • Игра года: Baldur’s Gate 3.

После завершения церемонии BAFTA внимательные пользователи Сети обнаружили, что Baldur’s Gate 3 стала первой игрой, признанной лучшей пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards. Свену Винке и его команде будет очень непросто превзойти свой же результат. Если это вообще возможно.

#larian studios #baldurs gate 3
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Глава Larian Studios попросил игроков не винить Wizards of the Coast за то, что его студия прощается с брендом Baldur’s Gate
Следующая игра от авторов Baldur’s Gate 3 тоже сначала выйдет в раннем доступе — такой подход полностью себя оправдал
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