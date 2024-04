Кстати, теперь игра признана лучшей пятью ведущими премиями.

Разработчики из бельгийской студии Larian посетили очередную церемонию с выдачей наград, где их Baldur’s Gate 3 стала триумфатором. Вчера вечером прошла церемония BAFTA Games Awards 2024, в рамках которой британская академия кинематографического и телевизионного искусства награждает лучшие игры с 2004 года.

В рамках уже 20-й по счёту церемонии BAFTA фэнтезийная ролевая игра была признана лучшей в 2023 году — причём, как жюри BAFTA Games Awards 2024, так и простыми геймерами. Проект подопечных Свена Винке получил награды за лучшую музыку, повествование и актёрскую игру второго плана.

В рамках прошедшей церемонии среди игр также особого внимания удостоились Alan Wake II (за лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder (лучший мультиплеер и игра для всей семьи) и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра).

Вышедшая ещё в конце 2020 года Cyberpunk 2077 тоже была отмечена жюри BAFTA — отметили стремление разработчиков выпускать для игры многочисленные исправления. За технические достижения отметили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, за гейм-дизайн наградили Dave the Diver, а актёрскую игру Наджи Джетера (Nadji Jeter) в Marvel’s Spider-Man 2 посчитали самой лучшей.

Список победителей по всем номинациям выглядит следующим образом:

Техническое достижение: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Художественное достижение: Alan Wake II;

Достижение в области звука: Alan Wake II;

Лучшая анимация: Hi-Fi Rush;

Лучшее повествование: Baldur’s Gate 3;

Лучшая музыка: Baldur’s Gate 3;

Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder;

Лучший гейм-дизайн: Dave the Diver;

Лучшая актёрская игра первого плана: Наджи Джетер (Nadji Jeter) в роли Майлза

Моралеса из Marvel’s Spider-Man 2;

Лучшая актёрская игра второго плана: Эндрю Уинкотт (Andrew Wincott) в роли Рафаила;

Лучшая игра для всей семьи: Super Mario Bros. Wonder;

Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077;

Лучшая игра за гранью развлечений: Tchia;

Лучшая оригинальная игра: Viewfinder;

Лучшая дебютная игра: Venba;

Лучшая игра британской студии: Viewfinder;

Игра года от EE (голосование игроков): Baldur’s Gate 3;

Игра года: Baldur’s Gate 3.

После завершения церемонии BAFTA внимательные пользователи Сети обнаружили, что Baldur’s Gate 3 стала первой игрой, признанной лучшей пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards. Свену Винке и его команде будет очень непросто превзойти свой же результат. Если это вообще возможно.