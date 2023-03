Способен на многое: качественное освещение, высокую производительность и бесшовное переключение между мирами.

Хотя о существовании многострадальной The Lords of the Fallen, которая раньше должна была выйти под названием Lords of the Fallen 2, известно уже много лет, к своему текущему состоянию проект пришёл только в прошлом году. Релиз должен состояться в году текущем, ну а сегодня разработчики из CI Games продемонстрировали нашему вниманию видеоролик, целью которого стал показ технических возможностей движка Unreal Engine 5 в рамках данного проекта.

А возможностей у него масса: помимо непосредственно высокого качества картинки, добиться которого удалось в том числе при помощи систему освещения Lumen, движок Unreal Engine 5 также позволил разработчикам реализовать в игре два существующих параллельно мира — живых и мёртвых — между которыми персонаж может переключаться в реальном времени и совершенно бесшовно. По словам разработчиков, такая особенность позволяет сделать игровые миры по ощущениям действительно параллельными, существующими как бы друг в друге.

Насколько интересно будет играть в The Lords of the Fallen, узнаем до конца текущего года на PC и консолях текущего поколения. К счастью, «пастген» наконец-то уходит в прошлое.