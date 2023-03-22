Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
CI Games показала, на что способен Unreal Engine 5 в The Lords of the Fallen
Способен на многое: качественное освещение, высокую производительность и бесшовное переключение между мирами.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Хотя о существовании многострадальной The Lords of the Fallen, которая раньше должна была выйти под названием Lords of the Fallen 2, известно уже много лет, к своему текущему состоянию проект пришёл только в прошлом году. Релиз должен состояться в году текущем, ну а сегодня разработчики из CI Games продемонстрировали нашему вниманию видеоролик, целью которого стал показ технических возможностей движка Unreal Engine 5 в рамках данного проекта.

реклама

А возможностей у него масса: помимо непосредственно высокого качества картинки, добиться которого удалось в том числе при помощи систему освещения Lumen, движок Unreal Engine 5 также позволил разработчикам реализовать в игре два существующих параллельно мира — живых и мёртвых — между которыми персонаж может переключаться в реальном времени и совершенно бесшовно. По словам разработчиков, такая особенность позволяет сделать игровые миры по ощущениям действительно параллельными, существующими как бы друг в друге.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Насколько интересно будет играть в The Lords of the Fallen, узнаем до конца текущего года на PC и консолях текущего поколения. К счастью, «пастген» наконец-то уходит в прошлое.

#ci games #the lords of the fallen
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Sniper Ghost Warrior планируют выпустить сетевой шутер-сервис
Авторы новой The Lords of the Fallen показали дебютный видеоролик с игровым процессом
Тираж серии Sniper Ghost Warrior преодолел отметку в 14 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
25
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
7
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
48
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45

Сейчас обсуждают

Bamboliny
20:55
Учитывая, что альтернатив, обладающих разом всеми этими возможностями просто нет, то креатив назначает цену которую хочет, причем, уверен, что маркетологи там тоже не дураки и за эту цену брать обязат...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
no_fate
20:54
В моем понимании у хороших звуковых карт должны быть сменные операционники.
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
рики тики
20:52
ты конечно в очереди бабушкин ратник ?
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
рики тики
20:51
попытка засланного казачка смешна и доставляет - можете боты - когда можете )
Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
Dmitry Mitry
20:49
Это же близзард. Графика 15 летней давности, идет на калькуляторе.
Специалисты протестировали более шести десятков видеокарт в Diablo IV — для FHD хватит и GTX 1660
Вячеслав Жуков
20:48
А тесты глянуть не судьба, он едва быстрее 12400 в играх, зато попугаев больше набирает правда. 5800х хороший цп, но горячий, нужен хороший кулер для него, в играх показывает отличные результаты, сейч...
Младшая GeForce GTX 1060 больше не запускает Halo Infinite, а GTX 1050 Ti до сих пор в строю
Владислав Голованов
20:46
Вижу тупые заголовки с картинками и безпонтовый текст, сразу понимаю зелот)
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли экономить на покупке видеокарты 40 000р
гарний хлопець
20:46
не бзді, нічого вони зсу не контролюють
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
Evgeny Chelyadin
20:45
Имитация, Lightmaps + Light Bounce.
Counter-Strike 2 официально анонсирована
Alex Zamfol
20:42
Я вообще ни про одну их игру не слышал
Авторы Clash of Clans официально подтвердили блокировку пользователям из РФ и РБ доступа к своим играм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем