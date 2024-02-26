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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
А ещё идёт работа над «выживачом», на который дали 20 миллионов евро.

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Сотрудники польского издательства CI Games сообщили своим инвесторам о планах по выпуску двух игр, работа над которыми идёт в настоящий момент. Речь идёт о Project Survive и Project III, которые должны быть выпущены в 2025 и 2026 году соответственно.

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В разговоре с инвесторами поляки дали понять, что на «выживач» они делают очень большую ставку: его бюджет оценивается примерно в 20 миллионов евро. Релиз проекта должен состояться в раннем доступе на ПК, PlayStation и Xbox. Сколько времени он там пробудет — вопрос пока преждевременный.

Производство Project III стартовало в октябре 2023 года — это прямое продолжение Lords of the Fallen, которое поручено всё той же студии Hexworks, которая трудилась над прошлогодним релизом. Бюджет у этой игры оценивается в 30 миллионов евро.

CI Games в беседе с инвесторами чётко дала понять, что в состоянии полностью профинансировать только одну игру, поэтому уставной капитал было предложено увеличить до 2,2 миллиона злотых (около 550 тысяч долларов).

Напомним, выход ролевого экшена Lords of the Fallen состоялся 13 октября 2023 года. Игра предлагает окунуться в огромный фэнтезийный мир в жанре тёмного фэнтези и пройти эпический путь как один из знаменитых Тёмных крестоносцев, чтобы победить демонического бога Адыра.

С отзывами у Lords of the Fallen не задалось практически с самого начала: в Steam есть почти 20 тысяч отзывов, но только 61 % является положительным. Приняв во внимание прохладный приём экшена, разработчики подготовили масштабный план по выпуску бесплатного контента и технических правок. Авторы занялись разработкой дополнительных функций, о которых прямо просило сообщество, в том числе модификаторы NG+, решения для хранения инвентаря и раздельный баланс для режимов PVP и PVE.

Сотрудники Hexworks дали понять, что представленный в Steam контент-план — «это ни в коем случае не исчерпывающий список, а скорее общая картина наших внутренних разработок», к которым их подталкивает постоянное стремление к большей прозрачности и лучшей коммуникации.

#ci games #lords of the fallen #hexworks
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Ролевой экшен Lords of the Fallen получит множество исправлений и доработок до конца 2023 года
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