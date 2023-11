А исправлять и дорабатывать там есть что.

Разработчики из Hexworks совместно с издательством CI Games рассказали, какого рода контент появится в их ролевом экшене Lords of the Fallen. Если коротко, то ближайшие обновления, которые должны выйти для игры до конца 2023 года, добавят новые квесты и предметы, внесут нужные правки в баланс, улучшат производительность и добавят множество мелких изменений. По такому случаю выпущена дорожная карта со всеми подробностями.

После рассмотрения детального изображения с разнесёнными там планируемыми изменениями, можно указать, что игру ждут следующие прибавления:

модификаторы для «Новой игры +»

раздельный баланс для PvE и PvP

дополнительные способности для оружия секретных боссов

возможность перенастроить кнопки управления на контроллере

расширение инвентаря и хранилища

броня Umbral, Rhodar и Radiant со своими цепочками квестов для их получения

уникальное событие с цепочкой заданий

увеличенное количество специальных приёмов

несколько наборов заклинаний.

Разработчики Lords of the Fallen дали понять, что в обозримом будущем не планируют забрасывать поддержку своего проекта. Они будут и дальше улучшать его производительность, дорабатывать баланс битв с боссами, вносить нужные изменения в режим совместного прохождения и делать другие вещи для улучшения «качества жизни». Hexworks планирует делать будущие обновления для Lords of the Fallen в тесной кооперации с сообществом.

Сама Lords of the Fallen, напомним, поступила в продажу 13 октября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Эта игра представляет собой совершенно новое эпическое ролевое приключение в огромном и сложном мире, который как минимум в пять раз больше мира оригинальной игры.

Геймерам в Lord of the Fallen предлагают путешествовать двумя обширными параллельными мирами в эпическом квесте ради свержения Адыра. В мире есть свои жестокие трудности, но в кошмарном мире мёртвых таятся

«После эпохи жестокой тирании демон-бог Адыр наконец был побежден. Но боги не гибнут навеки. И теперь, века спустя, близится воскресение Адыра. Станьте одним из знаменитых Тёмных крестоносцев и отправляйтесь в путь мирами мёртвых и живых в этой масштабной ролевой игре, где вас ждут грандиозные битвы з боссами, быстрые и сложные поединки, захватывающие встречи с персонажами и глубокое погружение в сюжет. Будет ли ваша легенда светлой… или тёмной? Осмельтесь надеяться», — раскрывают сюжетную завязку ролевого экшена сами авторы в описании Steam.

На момент написания данного материала у проекта от Hexworks и CI Games набралось свыше 15,4 тысяч отзывов в Steam, из которых только 59 % являются положительными.