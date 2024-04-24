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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Масштабный патч для ролевого экшена Lords of the Fallen добавил официальную поддержку технологии AMD FSR 3
Есть там еще геймплейные модификаторы — специально для любителей «челленджей».

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Ролевой экшен Lords of the Fallen обновился до версии 1.5, масштабный апдейт добавил в игровой процесс целый ряд нововведений, в числе которых особое место занимает официальная поддержка технологии апскейлинга FSR 3 и серия игровых модификаторов, предназначенных внести разнообразие в геймплей.

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Итак, самые заметные изменения — это игровые модификаторы, реализованные разработчиками из студии HexWorks. Они позволяют геймерам персонализировать прохождение, устанавливая различные параметры для игровой сессии. К примеру, можно выбрать режим, в котором пользователь после гибели начнёт игру с самого начала, сохранив при этом инвентарь и состояние героя. Другие модификаторы включают автоулучшение найденных вещей, рандомизацию добычи и врагов, увеличенное количество противников, а также новый механизм исцеления, при котором нужно наносить урон врагам для восстановления здоровья.

В дополнение к игровым изменениям, обновление также устраняет ряд багов, например, проблемы с лифтами в кооперативе и «краши» из-за поведения ИИ. Кроме того, максимальное количество семян остатков, которые игрок может нести с собой, было увеличено до 99.

Это обновление представляет собой последний шаг со стороны разработчиков из HexWorks в рамках плана по выпуску бесплатных апдейтов, обнародованного вскоре после запуска игры. Пока неизвестно, продолжат ли они вводить новые обновления в будущем.

Напомним, после своего запуска в октябре 2023 года Lords of the Fallen столкнулась с множеством проблем, однако разработчики проявили порядочность и выпустили более 30 патчей, улучшая стабильность, геймплей и вводя новый контент. Исполнительный продюсер Сол Гаскон и вовсе отметил, что вероятность сбоя и вылета игры сейчас составляет меньше 1%.

На момент написания данного материала у Lords of the Fallen было свыше 20 тысяч отзывов в Steam, из которых только 61 % является положительным. Получается, 30 патчей исправили далеко не всё.

#ci games #lords of the fallen #hexworks
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