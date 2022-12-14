Казалось бы, совсем недавно, а в исторической перспективе и вовсе мгновение назад, студия Naughty Dog выпустила в свет The Last of Us Part II. Учитывая современную тенденцию по использованию успешных франшиз в хвост и в гриву, было логично предположить, что рано или поздно мы увидим и триквел приключений Элли. И вот, о том, что Naughty Dog и впрямь занимается производством третьей части, сообщил инсайдер ViewerAnon.
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Стоит отметить, что хоть ViewerAnon и специализируется в основном на киноиндустрии и утечках из неё, но иногда, когда ему попадаются интересные инсайды из игровой индустрии, он не брезгует затронуть и её. В частности, именно ViewerAnon в своё время «предсказал» анонс и подробности Crash Bandicoot 4 задолго до их официального оглашения.
Как бы то ни было, официальный анонс The Last of Us Part III, если данный проект действительно существует, состоится ещё очень нескоро. В настоящее время Naughty Dog корпит над мультиплеерным ответвлением серии, а также готовится к выпуску 3 марта ремейка первой части на PC.