Было бы странно, если бы данный проект не существовал хотя бы в качестве идеи.

Казалось бы, совсем недавно, а в исторической перспективе и вовсе мгновение назад, студия Naughty Dog выпустила в свет The Last of Us Part II. Учитывая современную тенденцию по использованию успешных франшиз в хвост и в гриву, было логично предположить, что рано или поздно мы увидим и триквел приключений Элли. И вот, о том, что Naughty Dog и впрямь занимается производством третьей части, сообщил инсайдер ViewerAnon.

реклама

Стоит отметить, что хоть ViewerAnon и специализируется в основном на киноиндустрии и утечках из неё, но иногда, когда ему попадаются интересные инсайды из игровой индустрии, он не брезгует затронуть и её. В частности, именно ViewerAnon в своё время «предсказал» анонс и подробности Crash Bandicoot 4 задолго до их официального оглашения.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как бы то ни было, официальный анонс The Last of Us Part III, если данный проект действительно существует, состоится ещё очень нескоро. В настоящее время Naughty Dog корпит над мультиплеерным ответвлением серии, а также готовится к выпуску 3 марта ремейка первой части на PC.