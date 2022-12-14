Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Naughty Dog уже работает над третьей частью The Last of Us — инсайдер
Было бы странно, если бы данный проект не существовал хотя бы в качестве идеи.
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Казалось бы, совсем недавно, а в исторической перспективе и вовсе мгновение назад, студия Naughty Dog выпустила в свет The Last of Us Part II. Учитывая современную тенденцию по использованию успешных франшиз в хвост и в гриву, было логично предположить, что рано или поздно мы увидим и триквел приключений Элли. И вот, о том, что Naughty Dog и впрямь занимается производством третьей части, сообщил инсайдер ViewerAnon.

реклама

Стоит отметить, что хоть ViewerAnon и специализируется в основном на киноиндустрии и утечках из неё, но иногда, когда ему попадаются интересные инсайды из игровой индустрии, он не брезгует затронуть и её. В частности, именно ViewerAnon в своё время «предсказал» анонс и подробности Crash Bandicoot 4 задолго до их официального оглашения.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Как бы то ни было, официальный анонс The Last of Us Part III, если данный проект действительно существует, состоится ещё очень нескоро. В настоящее время Naughty Dog корпит над мультиплеерным ответвлением серии, а также готовится к выпуску 3 марта ремейка первой части на PC.

#naughty dog
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Naughty Dog объяснила, почему не выпустила на PC первые три части Uncharted
PC-версия сборника Uncharted Legacy of Thieves не особо популярна в Steam
The Last of Us Part I доберётся до PC уже в начале марта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
71
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Фантастические перекупы на Авито
21
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
57
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
34
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
248
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
3
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
24

Сейчас обсуждают

Аye
15:00
О , отлично, уже стадия: признание
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Бог Кузя
15:00
Интересно, зачем свыни с завидной регулярностью набегают на шешенбекерс.ру? Перемогу друг-другу насасывают? Свыни, во имя чего? Жёлудь будете?
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Кружит голову Ландыш
15:00
харе ботоводить сам с собой
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Шеша жив!
14:59
кто выкопал не знаю, но оно образовалось также как другие моря, то есть естественным образом
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Аye
14:59
Я невежливый, я объективный
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Аye
14:59
Так а под каким предлогом? Просто вот интересно я сейчас валяюсь на диване и думаю, А как её будут выдавать? что бы выдать наверное НАТО должно в Москву захватить
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Антон Васильев
14:59
Да пусть закидывают, хохлов не жалко
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Шеша жив!
14:58
свои же выдадут
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Мать шешенбека
14:58
ЩА погоди, а черное море кто выкопал?
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Мать шешенбека
14:58
так а шо, в БАхмуте есть успехи? или опять вагнер всех казнили?
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем