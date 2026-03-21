Хотя она уже используется американскими военными.

Заместитель министра обороны США Стив Файнберг в письме руководству Пентагона сообщил, что система искусственного интеллекта Maven технологической компании Palantir станет официальной программой военного ведомства страны. Такой шаг является гарантией долгосрочного применения этой технологии наведения оружия Palantir во всех вооруженных силах Соединённых Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

В письме, отправленном в первой декаде марта, адресатами которого являются высокопоставленные руководители Пентагона и военачальники, замминистра подчеркнул, что интеллектуальная система Maven от Palantir обеспечит американских военных «новейшими инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и доминирования над противниками во всех областях».

Согласно этой служебной записке, решение о внедрении системы начнёт действовать до конца текущего финансового года, он закончится в сентябре.

Maven – это программная платформа управления и контроля, которая осуществляет анализ данных, полученных с поля боя, и идентифицирует цели. Она уже является основной операционной системой искусственного интеллекта (ИИ) для ВС США, которые за последние недели нанесли огромное количество высокоточных ударов в ходе продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

Со слов Стива Файнберга, внесение системы Maven в перечень утверждённых программ должно упростить её внедрение во всех родах войск. Кроме того, это обеспечит её стабильное финансирование в течение длительного времени.

В служебной записке предписано передать надзор за проектом Maven из Национального агентства геопространственной разведки в Управление главного специалиста по цифровому искусственному интеллекту Пентагона в течение 30 дней. Также там указано, что будущие контракты с компанией Palantir будут заключаться непосредственно армией.

Файнберг считает крайне важными целенаправленные инвестиции со стороны Пентагона в процесс углубления интеграции ИИ в Объединённые вооружённые силы. По его мнению, военное ведомство должно сделать принятие решений с использованием искусственного интеллекта краеугольным камнем своей стратегии.

Reuters отмечает, что платформа Maven способна быстро осуществлять анализ огромных объёмов информации, полученной со спутников, беспилотников, радаров, датчиков и других данных разведки, а также использовать ИИ для автоматического определения потенциальных угроз или целей, таких как военная техника, сооружения и склады вооружения противника.

Кэмерон Стэнли, руководитель отдела искусственного интеллекта Пентагона, в ходе презентации на мероприятии Palantir в начале марта продемонстрировал, как платформа Maven применяется для наведения оружия на цели на Ближнем Востоке. Он также представил скриншоты тепловых карт, полученных с помощью системы Maven.

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) уже заявили, что целеуказание для оружия с помощью ИИ без участия человека создает этические, правовые риски и риски для безопасности, поскольку ИИ непреднамеренно улавливает предвзятость из наборов данных, которые были использованы для его обучения.

Однако компания Palantir заявляет, что её продукт не принимает решений, которые могут привести к летальному исходу. Ответственность за выбор и подтверждение объектов для нанесения поражения по-прежнему несут люди.

Компания Palantir разработала свою систему ИИ для проекта Maven Пентагона, который начался в 2017 году как программа по маркировке изображений, полученных с помощью беспилотников. С тех пор финансирование проекта было существенно увеличено.

Reuters сообщает, что одной из потенциальных трудностей при расширении внедрения Maven является применение программным обеспечением инструмента Claude AI разработки компании Anthropic. Недавно Пентагон признал Anthropic "рискованной" компанией для сформировавшейся цепочки поставок на фоне затянувшегося на многие месяцы спора о мерах безопасности, связанных с использованием ИИ.