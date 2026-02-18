После февраля 2026 года компания Mozilla больше не будет выпускать обновления безопасности для Firefox 115 ESR, сообщает Neowin. Это была одна из актуальных версий веб-браузера с долгосрочной поддержкой и единственная, совместимая с операционными системами Windows 7, 8 и 8.1.
Теперь пользователям устаревших операционных систем рекомендуют обновиться, на более современные Windows или одну из операционных систем семейства Linux, где Firefox, Chrome, Edge и другие популярные веб-браузеры продолжают получать новые функции и обновления безопасности.
Изначально Mozilla планировала поддерживать Firefox 115 ESR только до сентября 2024 года. Однако, из-за того, что значимая часть пользовательской базы Firefox продолжала использовать устаревшие операционные системы Windows, поддержку Firefox 115 ESR продлевали дважды: один раз в сентябре 2024 года и один раз в феврале 2025 года. Вряд ли Mozilla решит продлить поддержку этой версии веб-браузера в третий раз.