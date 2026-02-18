После февраля обновления безопасности больше выпускаться не будут.

После февраля 2026 года компания Mozilla больше не будет выпускать обновления безопасности для Firefox 115 ESR, сообщает Neowin. Это была одна из актуальных версий веб-браузера с долгосрочной поддержкой и единственная, совместимая с операционными системами Windows 7, 8 и 8.1.

Может быть интересно

Теперь пользователям устаревших операционных систем рекомендуют обновиться, на более современные Windows или одну из операционных систем семейства Linux, где Firefox, Chrome, Edge и другие популярные веб-браузеры продолжают получать новые функции и обновления безопасности.

Изначально Mozilla планировала поддерживать Firefox 115 ESR только до сентября 2024 года. Однако, из-за того, что значимая часть пользовательской базы Firefox продолжала использовать устаревшие операционные системы Windows, поддержку Firefox 115 ESR продлевали дважды: один раз в сентябре 2024 года и один раз в феврале 2025 года. Вряд ли Mozilla решит продлить поддержку этой версии веб-браузера в третий раз.