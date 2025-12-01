Теперь вероятность протечек должна снизиться, считают специалисты.

В новых базовых версиях игровых консолей Sony PlayStation 5 (PS5) ревизий CFI-2100 и 2200 изменилась технология нанесения жидкого металла на гибридный процессор, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

На фотографиях разобранной консоли от пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @Modyfikator89 видно, что на свежем термоинтерфейсе присутствуют кольцевые канавки. Считается, что это снижает риск протечек жидкого металла и положительно сказывается на теплообмене. Впервые технологию стали применять в более производительных версиях PS5 с приставкой Pro.

Источник изображения: пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) Modifiercasper (отредактировано)

В Сети появлялись сообщения от владельцев базовых версий PS5 о протечках жидкого металла, несмотря на применение в конструкции консоли достаточно широкой уплотнительной прокладки. Чаще эта проблема возникала на оригинальных моделях PS5 и новых версиях (неофициально называемых Slim) ревизии CFI-2016 при вертикальной установке, пишет Wccftech. Некоторые пользователи в комментариях иного мнения и считают, что проблема протечек искусственно раздута. Новая технология нанесения в первую очередь препятствует скоплению жидкого металла по краям кристалла и образованию сухих зон, — утверждает один из комментаторов.